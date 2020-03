EGX Rezzed 2020: Das nächste Opfer des Coronavirus – Messe für Indie-Spiele wird verschoben

Eine weitere Messe fällt in diesen Tagen dem Coronavirus zum Opfer und muss verschoben werden. Die Rede ist von der EGX Rezzed 2020, die ursprünglich Ende des Monats in London stattfinden sollte.

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Berichte über Messen und Events, die aufgrund des Coronavirus verschoben oder abgesagt werden mussten.

Zu den bekanntesten Events, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, gehörte die E3 2020. Doch auch kleinere Veranstaltungen wurden zuletzt aus Sicherheitsgründen verschoben. Wie die Verantwortlichen der auf Indie-Spiele spezialisierten Messe EGX Rezzed 2020 in einer aktuellen Mitteilung einräumten, wird der diesjährige Ableger der Indie-Messe wegen des Coronavirus ebenfalls später stattfinden.

Neuer Termin wurde nicht genannt

„Wir haben in unserer Macht stehende getan, um die Veranstaltung wie geplant durchzuführen, aber letztlich ist die Aufrechterhaltung der sozialen Distanz in der interaktiven und gemeinschaftlichen Tradition der Rezzed nicht möglich. Es ist die Community, die die Rezzed so besonders macht. Und es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass deine Sicherheit an erster Stelle steht“, heißt es von offizieller Seite.

Die EGX Rezzed 2020 sollte ursprünglich vom 25. bis zum 28. März 2020 in der britischen Metropole London stattfinden. Laut den Veranstaltern der Messe soll der diesjährige Ableger im Laufe des Sommers nachgeholt werden. Ein handfester Termin wurde bisher nicht genannt.

