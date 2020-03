Path of Exile Delirium: Umfangreiches Add-on mit Changelog für den PC veröffentlicht -Konsolen folgen nächste Woche

Mit "Delirium" steht auf dem PC ab sofort das nächste umfangreiche Add-on zu "Path of Exile" bereit. Die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 werden in der nächsten Woche mit der Erweiterung bedacht.

Nach der offiziellen Ankündigung vor ein paar Wochen ist „Delirium“, die nächste umfangreiche Erweiterung zum Action-Rollenspiel „Path of Exile“, ab sofort für den PC erhältlich.

Die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 werden laut den verantwortlichen Entwicklern von Grinding Gear Games in der nächsten Woche folgen. Zu den Inhalten, denen mit der neuen Erweiterung der Weg in „Path of Exile“ geebnet wird, gehört unter anderem die sogenannte Delirium-Herausforderungsliga. Hier wird den Spielern laut offiziellen Angaben die Möglichkeit geboten, sich mit einem komplett neuen Charakter weiteren Herausforderungen zu stellen.

Die Neuerungen im Changelog zusammengefasst

In der neuen Liga stoßen Abenteurer auf den Nebel des Deliriums. In den Nebeln des Deliriums müsst ihr euch neuen Gegnern stellen und euch gegen die gefährlichen Fähigkeiten von bestehenden Gegnern wappnen. Je tiefer ihr in das Delirium vordringt, desto grösser die Gefahr – aber auch die Belohnungen. Ebenfalls neu sind die Intelligenz-Fertigkeitengemmen „Arkaner Schutz“.

Zum Thema: Path of Exile 2: Coronavirus könnte die Arbeiten am Sequel verzögern, räumen die Entwickler ein

Beim „Arkanen Schutz“ verbraucht ihr einen Teil eures Manas, um einen Teil des euch zugefügten Schadens zu absorbieren. Während die Stärkung aktiv ist, erhaltet ihr zusätzlichen Blitzschaden, der auf der Menge des verbrauchten Manas basiert. Mit diesen Neuerungen ist es allerdings noch nicht getan.

Stattdessen umfasst „Path of Exile: Delirium“ eine Vielzahl neuer Features wie das neue Cluster-Juwelen-System, neue Fertigkeiten- und Unterstützungs-Gemmen, besonders wertvolle neue Gegenstände oder weitere Verbesserungen am Atlas-Endgame. Weitere Details liefert euch der umfangreiche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

Quelle: Path of Exile (Offizielle Website)

