Final Fantasy VII Remake: Neues Behind-the-Scenes-Video mit umfassenden Einblicken

Square Enix hat ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das umfassende Einblicke in die Entwicklung von „Final Fantasy VII Remake“ gewährt. Gleich eine ganze Reihe soll zeigen, was die Entwickler hinter den Kulissen gemacht haben, um den Kultklassiker in die moderne Gaming-Welt zu befördern.

Umfassender Blick hinter die Kulissen

Im ersten Video der Reihe, das ihr weiter unten im Artikel ansehen könnt, stehen die verschiedenen Entwicklungsteams und ihre spezifischen Rollen bei der Produktion im Fokus. In dem rund 20 Minuten langen Video kommen unter anderem der Game Director Tetsuya Nomura, der Producer Yoshinori Kitase und viele weitere Entwickler zu Wort.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Den Spielern sollen die Folgen ihres Handels vor Augen geführt werden

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird hierzulande am 10. April 2020 veröffentlicht. Eine kostenlose Demoversion bietet vorab bereits einen genaueren Blick auf das Spiel Die Story der ersten Episode rückt die Stadt Midgar in den Fokus. I der ersten Mission schlüpfen die Spieler in die Haut des Protagonisten Cloud Strife und schließen mit Barret Wallace zusammen, um einen Sabotageakt auf einen Mako-Reaktor zu verüben.

Das neue Video verrät weitere Hintergrunddetails aus der Entwicklung des Remakes.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake