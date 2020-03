Konami: Werden Marken wie Castlevania oder Silent Hill verkauft? Das sagt ein Insider

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment an einer Übernahme erfolgreicher Konami-Marken interessiert sein. Doch wie realistisch ist ein solches Szenario?

In dieser Woche kam das Gerücht auf, dass die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment an einer Übernahme bekannter Konami-Marken interessiert seien.

Als Beispiel wurden namhafte Franchises wie „Silent Hill“, „Castlevania“ oder „Metal Gear“ genannt. Nachdem dieses Gerücht von Anfang an auf sehr wackeligen Beinen stand, meldete sich nun der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider „Dusk Golem“ zu Wort. Wie dieser zu verstehen gab, soll Konami kein Interesse daran haben, die besagten Marken zu verkaufen. Weder an Sony Interactive Entertainment noch an ein anderes Unternehmen.

Comeback der Silent Hill-Marke geplant?

Konami und Sony Interactive Entertainment wollten sich zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern. Selbiges gilt übrigens für die Berichte, in denen die Rede davon ist, dass Konami und Sony Interactive Entertainment an einem Comeback der „Silent Hill“-Reihe arbeiten. Den unbestätigten Gerüchten zufolge soll das neue „Silent Hill“ bei den „Death Stranding“-Machern von Kojima Productions entstehen.

Derzeit soll Sony Interactive Entertainment zwischen Konami und Kojima Productions vermitteln, um die Wogen zwischen den beiden Unternehmen zu glätten. Die Entwicklung des „Silent Hill“-Comebacks soll demnach zu gleichen Teilen von Sony Interactive Entertainment und Konami finanziert werden.

Ob die Gerüchte und Berichte um die mögliche Rückkehr von „Silent Hill“ einen wahren Kern enthalten, ist allerdings noch unklar.

