Cities Skylines: Sunset Harbor-DLC erscheint in Kürze – Termin, Trailer und Details

Die für "Cities Skylines" geplante Erweiterung "Sunset Harbor" erscheint in Kürze. Wir haben den Termin, einen Trailer und Details für euch.

Paradox Interactive hat für „Cities Skylines“ eine neue Erweiterung in der Pipeline. Sie hört auf den Namen „Sunset Harbor“ und wird am 26. März 2020 zeitgleich für PC, Xbox One sowie PS4 auf den Markt gebracht. Erweitert wird die Städtebausimulation damit um neue Features rund um die Themen Fischerei, Seefahrt und Logistik. Zu den Inhalten zählen die Fischereiindustrie, Fernbusse, Passagierhubschrauber und Wasseraufbereitungsanlagen.

Fischerboote und neue Industriezweige

Nach dem Download von „Sunset Harbor“ könnt ihr in „Cities Skylines“ eine Fischereiindustrie übernehmen und Fischerboote auf See schicken. Damit eröffnen sich zugleich neue Industriezweige für eure Städte. Hinzu kommen neue Wasseraufbereitungsanlagen, die Abwasser für zusätzliche Verwendungen aufbereiten.

Für den Transport bietet sich das neue Bussystem an, einschließlich des Fernbusdienstes für den Transit zwischen Städten auf der Autobahn. Der Trolleybus-Service verfügt wiederum über einen elektrische Antrieb über Oberleitungen. Ist euch unten zu viel Verkehr, dann könnt ihr mit dem Passagierhubschrauber-Service die Lüfte nutzen. Außerdem werden Kleinflugzeugbesitzer zur Teilnahme an der Freizeitfliegerei ermuntert.

„Sunset Harbor“ bietet euch außerdem neue Karten mit borealen, tropischen und gemäßigten Gebieten. Und um diese ungestört entdecken zu können, verbinden Verkehrsknotenpunkte verschiedene öffentliche Verkehrsnetze. Die Müllmanagementfähigkeiten können wiederum mit Transfereinrichtungen erleichtert werden, die eine einfachere Handhabung des Mülls ermöglichen.

+++ Cities Skylines: Parklife Edition für Konsolen und PC veröffentlicht +++

Neben der Erweiterung „Sunset Harbor“ werden kommende Woche weitere Inhalte veröffentlicht. Sie sollen neue Architekten anlocken und dabei die Sinne beflügeln. Dazu zählen ein neues Content-Creator-Pack und ein neuer Radiosender. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cities Skylines