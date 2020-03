Resident Evil 3: Day One-Update zum Download – Aber es ist nicht groß

Capcom ist bestrebt, euch mit „Resident Evil 3“ ein möglichst reibungsloses Remake zu präsentieren. Und um auch die finalen Probleme aus der Welt zu schaffen, wurde ein Day One-Update veröffentlicht. Es steht ab sofort zum Download bereit.

Im Moment ist nicht im Detail bekannt, welchen Fehlern sich der Softwareflicken annimmt. Es ist nur recht allgemein von „Bugfixes“ die Rede. Die Größe des Downloads deutet an, dass sich im Hintergrund nicht massiv viel ändert. Lediglich 220 MB müsst ihr auf die Plattform eurer Wahl schaufeln, was für heutige Verhältnisse ziemlich klein ist.

Remake-Release im April

Dummerweise wird euch das Day One-Update in den kommenden Tagen nicht viel bringen, denn der Launch von „Resident Evil 3“ lässt ein paar Tage auf sich warten. Erst am 3. April 2020 wird das Remake für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt kommen. Während die Neuentwicklung darauf abzielt, den Geist des Originals von 1999 einzufangen, gibt es viele Unterschiede.

Erste Gehversuche könnt ihr in der Demo unternehmen, die heute zum Remake von „Resident Evil 3“ veröffentlicht wurde. Bevor ihr in die Anspielfassung eintauchen könnt, müsst ihr 8 GB auf die Konsole eurer Wahl laden. Einzelheiten zur Demo und Links, die euch dem Download näher bringen, findet ihr in dieser Meldung.

+++ Resident Evil Resistance: Offenbar mit Lootboxen, aber ohne Mikrotransaktionen – Details im Video +++

Auch der Multiplayer-Part kann in Kürze getestet werden: Die offene Beta-Phase von „Resident Evil Resistance“ folgt am Freitag, dem 27. März 2020 für PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Remake von „Resident Evil 3“ erfahrt ihr in unserer verlinkten Themen-Übersicht.

