Resident Evil 3 Remake: Demo für PS4 und Xbox One zum Download

Capcom hat wie im Vorfeld angekündigt eine Demo von „Resident Evil 3“ veröffentlicht. Sie hört auf den Namen „Raccoon City Demo“ und kann kostenlos geladen werden. Bevor ihr in das Remake eintauchen könnt, müsst ihr zunächst 8 GB auf die Konsole eurer Wahl laden. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt.

Download der Demo

Im Gegensatz zur One Shot-Demo“ zum Remake von „Resident Evil 2“ könnt ihr die Anspielfassung zu „Resident Evil 3“ so oft spielen, wie ihr es wollt. Letztendlich erstreckt sich euer Spielspaß bei einem Durchlauf über etwa 30 Minuten. Die Inhalte sind mit der Pressedemo vergleichbar, allerdings seht ihr am Anfang eine neue Eröffnungssequenz. Weitere Details zur Demo möchten wir nicht spoilern. Nur so viel: 20 Mr. Charlie-Statuen könnt ihr sammeln.

Auch die Vollversion lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten: So wird das Remake zu „Resident Evil 3“ hierzulande ab dem 3. April 2020 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Nach dem Launch profitiert ihr nicht nur von einer Singleplayer-Erfahrung. Auch Multiplayer-Fans kommen auf ihre Kosten. Diese Spielkomponente wird vor dem Lauch getestet.

+++ Resident Evil 3 Remake: Erste Details zur spielerischen Umsetzung von Carlos‘ Szenario +++

Die offene Beta-Phase von „Resident Evil Resistance“ startet am Freitag, dem 27. März 2020 für PS4, Xbox One und PC. Geboten wird euch eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung, in der eine Gruppe von vier Überlebenden vor der Aufgabe steht, aus einem schief gelaufenen Experiment zu entkommen. Ein weiterer Spieler versucht währenddessen, durch geschickte Manipulationen der Umwelt und Fallen die Spieler an der Flucht zu hindern.

