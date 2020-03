Stories Untold: Eindeutiger Hinweis auf nahenden PS4-Release

Die PEGI-Datenbank hat offenbar einmal mehr die Ankündigung eines kommenden Spiels vorweggenommen. Im Detail handelt es sich um die noch nicht angekündigte PlayStation 4-Version des Horror-Titels „Stories Untold“.

Offenbar PS4-Version im Anmarsch

Auch wenn Devolver Digital und No Code den Horror-Titel für PS4 noch nicht angekündigt haben, so tauchte inzwischen eine Alterseinstufung in der Datenbank von Pan European Game Information (PEGI) (via comicbook) auf. Das Spiel wird ab 16 Jahren freigegeben.

„Stories Untold“ ist derzeit bereits für Nintendo Switch und PC verfügbar. In der offiziellen Spielbeschreibung wird „Stories Untold“ als ein „erzählerisches und experimentelles Adventure“ beschrieben, welches die Regeln seines Genres überschreitet. Es handelt sich um eine Kombination aus klassischem Text-Adventure mit Point-and-Click und weiteren Elementen. In dieser Form werden vier Kurzgeschichten erzählt.

Spielfeatures in der Übersicht

Vier einzigartige Geschichten mit eigenen Settings, Gameplay und Spielmechaniken.

Spiele überwältigende Text-Adventures, verarbeite Radioübertragungen und führe Experimente an bizarren Artefakten durch.

Das herrliche Retro-Design weckt schlummernde Erinnerungen und erlaubt einen Blick auf das, was war.

Ein subtiler Synthwave-Soundtrack in Anlehnung an die Horror-Soundtracks der 80er.

Erfolge zum Freischalten und Geheimnisse in der Erzählung, die es zu lüften gilt.

Genreüberschreitung: von Psycho-Horror über spannendes Mystery bis hin zu haarsträubender Science Fiction. Untold Stories macht aus „vier Geschichten einen Albtraum“.

