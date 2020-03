Avalanche Studios: Die Just Cause-Macher arbeiten an mehreren neuen Projekten – Erster Teaser

Wie die Verantwortlichen der Avalanche Studios bekannt gaben, wird sich das Unternehmen in den kommenden Monaten neu aufstellen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass sich hinter verschlossenen Türen gleich mehrere neue Projekte in Arbeit befinden.

Mit Titeln wie „Generation Zero“ oder „Just Cause 4“ lieferten die Entwickler der Avalanche Studios zuletzt Projekte ab, die weder spielerisch noch kommerziell den internen Ansprüchen Genüge taten.

Im Zuge einer aktuellen Ankündigung gab das Studio bekannt, dass die interne Unternehmensstruktur in den kommenden Monaten optimiert und neu gestaltet wird. Wie es weiter heißt, sollen aus der Neustrukturierung insgesamt drei Abteilungen hervorgehen. Hierbei haben wir es mit den Avalanche Studios, Expansive Worlds und Systemic Reaction zu tun.

Arbeiten an mehreren neuen Projekten bestätigt

Deutlich interessanter dürfte die Ankündigung sein, dass die Avalanche Studios aktuell an gleich mehreren neuen Projekten arbeiten. „Wir haben mehrere Spiele in Entwicklung, und dies ist erst der Anfang eines weiteren aufregenden Jahrzehnts für die gesamte Avalanche Studios Group“, so das skandinavische Studio dazu.

Zum Thema: Avalanche Studios: Der Studiogründer Christofer Sundberg verlässt das Unternehmen nach 16 Jahren

Konkrete Details zu den Titeln, an denen die Avalanche Studios derzeit arbeiten, wurden leider nicht genannt. Quasi als kleines Trostpflaster wurde aber zumindest ein erster Teaser veröffentlicht, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben.

Wie der Teaser andeutet, haben wir es bei einem der neuen Avalanche-Projekte mit einem Shooter zu tun, in dem die Spieler den Kampf gegen nicht menschliche Monster aufnehmen. Wann mit der offiziellen Enthüllung des besagten Titels zu rechnen ist, steht leider noch in den Sternen.

Quelle: Wccftech

