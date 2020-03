PS4 Deals: Slim und Pro bei Aldi und Lidl günstiger

Die PS4 Slim und Pro könnt ihr in dieser Woche günstiger kaufen. Aldi und Lidl haben besondere Angebote in der Pipeline. Schon ab 199 Euro geht es los.

Falls ihr wenige Monate vor dem Generationswechsel auf die PS4 setzen möchtet, könnte ein neues Angebot von Aldi Süd auf euer Interesse stoßen. Der Discounter nimmt am Donnerstag die PS4 Slim in das Angebot auf.

PS4 Slim mit zwei Controllern für 199 Euro

Verkauft wird die aktuelle Erfolgs-Hardware von Sony im Zuge des neuen Deals zum Preis von 199 Euro. Einen zweiten Controller gibt es obendrauf, was das Angebot noch lukrativer erscheinen lässt. Bei Amazon wird die Konsole momentan deutlich teurer verkauft.

Verbaut ist in der angebotenen PS4 Slim eine 500 GB Festplatte. Offen ist, ob es bei Aldi Nord einen vergleichbaren PS4-Deal geben wird. Beworben wird er bislang nicht. Einen solchen Sale hatte Aldi schon zum Black Friday 2019 im Angebot: Damals wurde die PS4 Slim mit zwei Controllern ebenfalls für 199 Euro angeboten.

Falls ihr eher an der PS4 Pro interessiert seid, kann euch ebenfalls geholfen werden. Am Wochenende startet bei Lidl ein Sale, der euch die PS4 Pro im „Fortnite Versa Bundle“ für 299 Euro kaufen lässt. Damit spart ihr gegenüber dem „Straßenpreis“ rund 50 Euro. Im Online-Shop war das Bundle bereits für 289 Euro plus 4,95 Euro Versand zu haben. Mittlerweile ist das Angebot vergriffen. In den Filialen werdet ihr ab Samstag fündig.

PS4-Angebote bei Aldi Süd & Lidl im Überblick

PS4 Slim bei Aldi Süd für 199 Euro: 500 GB-Modell mit zwei Dualshock 4-Controllern ab Donnerstag erhältlich

PS4 Pro bei Lidl für 299 Euro: Konsole im „Fortnite Versa Bundle“ ab Samstag erhältlich

Natürlich könnt ihr die Konsolen auch während der Corona-Pandemie in den Filialen der genannten Discounter kaufen. Doch wie bei allen anderen Waren müsst ihr dabei die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beachten, die den Kontakteinschränkungen zugrunde liegen. Viele Läden lassen nur noch eine begrenzte Zahl an Kunden in die Geschäfte und oft ist die Nutzung eines Einkaufswagens Pflicht.

Next-Gen-Launch im Herbst

Außerdem ist zu beachten: Der Launch des Nachfolgers PS5 nähert sich mit großen Schritten. Im Herbst dieses Jahres wird Sony die neue Konsole auf den Markt bringen. Angaben zum Preis machte das Unternehmen bislang nicht. Auch ist nicht klar, wie das Unternehmen das neue Modell positionieren möchte. Ein Vergleich der Hardware-Daten legt nahe, dass die Xbox Series X in vielen Bereichen die potentere Konsole ist.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4