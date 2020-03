Final Fantasy VII Remake: Um einen pünktlichen Release zu ermöglichen – Spiel wird früher ausgeliefert

In den vergangenen Tagen sprach Square Enix gleich mehrfach über den bevorstehenden Release des „Final Fantasy VII Remakes“.

Dabei räumte das Unternehmen ein, dass der Ausbruch des Coronavirus dazu führen könnte, dass die Retail-Version der Neuauflage in vereinzelten Regionen etwas später als geplant veröffentlicht wird. Um dieses Szenario wenn möglich zu vermeiden, entschloss sich Square Enix laut eigenen Angaben dazu, die entsprechenden Kopien früher als sonst nach Europa beziehungsweise Australien zu verschicken.

Möglichst viele Spieler sollen pünktlich versorgt werden

„Unsere größte Priorität ist es, dass alle, auch diejenigen, die in den Ländern leben, die sich derzeit mit den größten Störungen konfrontiert sehen, das Spiel zum Release spielen können. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Spiel viel früher als üblich nach Europa und Australien zu liefern. […] Wir sind optimistisch, dass die meisten von euch das Spiel am Tag der Veröffentlichung erhalten werden“, so Square Enix in einer aktuellen Mitteilung.

Wer auf Nummer sichergehen möchte, kann natürlich zur Download-Version des „Final Fantasy VII Remakes“ greifen. Die Neuauflage wird am 10. April 2020 erscheinen und über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Anschließend könnten weitere Plattformen wie der PC oder die Xbox One mit dem Remake bedacht werden. Offiziell bestätigt wurde hinsichtlich möglicher Umsetzungen bisher allerdings nichts.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

