Final Fantasy VII Remake: Offenbar erste Kopien im Umlauf – Achtung vor Spoilern

Aktuellen Berichten zufolge befinden sich erste Kopien des "Final Fantasy VII Remakes" in Umlauf. Entsprechend wird vor Spoilern in Foren und auf sozialen Plattformen gewarnt.

In rund eineinhalb Wochen wird das Remake zum 1997 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ auch hierzulande erscheinen.

Aktuellen Berichten zufolge scheinen sich allerdings schon jetzt erste Kopien im Umlauf zu befinden. So veröffentlichte ein Nutzer der Online-Plattform Reddit ein Bild der Deluxe-Edition des „Final Fantasy VII Remakes“. Zu sehen sind das Spiel und alle Inhalte der Sammlerausgabe. Woher der Nutzer sein Exemplar im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung bezogen haben möchte, verriet er nicht.

Auslieferung der Retail-Version könnte sich verzögern

Im Rahmen seines Reddit-Beitrags versprach der Spieler, dass er sich trotz seines Frühstarts zurückhalten und keine Details zur Geschichte beziehungsweise Spoiler posten wird. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass bereits weitere Nutzer in den Genuss ihrer Kopie kamen und Spoiler unter das Volk bringen. Wer möglichst unbelastet an das Remake von „Final Fantasy VII“ herangehen möchte, sollte entsprechende Threads in den internationalen Gaming-Foren in den kommenden Tagen also mit der nötigen Vorsicht genießen.

Das „Final Fantasy VII Remake“ wird am 10. April 2020 erscheinen und über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Während die digitale Version pünktlich angeboten wird, kann es aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus zu Verzögerungen beim Release der Retail-Version kommen.

Dies räumte der verantwortliche Publisher Square Enix kürzlich in einer offiziellen Mitteilung an die Spieler ein.

