Lords of the Fallen 2: Entwicklung für PS5 und Xbox Series X bestätigt

In einem aktuellen Interview hat CI Games Präsident die Entwicklung von des Action-Rollenspiels "Lords of the Fallen 2" für die Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X bestätigt.

Das Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen 2“ hat bereits vor der Enthüllung eine turbulente Produktion hinter sich. Nachdem zunächst die Defiant Studios mit der Entwicklung betraut wurden, haben die Verantwortlichen von CI Games die Entwicklung im vergangen Jahr selbst übernommen.

Lords of the Fallen: Für PS5 und Xbox Series X bestätigt

Und offenbar kommt die Entwicklung des Titels inzwischen gut voran. Zudem wird CI Games an drei Standorten weiter ausgebaut, um die Entwicklung weiter vorantreiben zu können. In einem aktuellen Interview hat Marek Tymiński, Studio-Präsident, die Entwicklung für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bestätigt.

Laut Tymiński schreitet die Entwicklung von „Lords of the Fallen 2“ unter der Leitung von „erfahrenen internationalen Entwicklern“ voran. So wird eine modernisierte Version des Projekts entwickelt, die auf den vorherigen Entwicklungen basiert. Im Detail heißt es:

„Die Arbeit an Lords of the Fallen 2 schreitet voran. Der Projektleiter und der Leiter der Kreation sind erfahrene internationale Entwickler. Wir haben bereits eine modernisierte Vision des Spiels entwickelt, die auf dem basiert, was im Spiel bereits vorher gemacht wurde. […] Der Titel wird vor allem für die neue Generation von Konsolen sowie die PC-Plattform vorbereitet.“

Weiter betonte Tymiński, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, was bedeutet, dass die Studiostrukturen nach einer Verkleinerung im Jahr 2018 nun in optimierter Form wieder aufgebaut werden. Zu diesem Zweck sucht das Unternehmen derzeit nach fähigen neuen Mitarbeitern, an die man „hohe Anforderungen stellt“, damit sie den bevorstehenden Aufgaben gewachsen sind.

Zum Thema: Lords of the Fallen 2: CI Games übernimmt die Entwicklung und schickt die Defiant Studios in die Wüste

Den Veröffentlichungstermin von „Lords of the Fallen 2“ haben die Verantwortlichen von CI Games bislang noch nicht angekündigt. Allem Anschein nach musste die Entwicklung des Titels im vergangen Jahr jedoch weitgehend neu gestartet werden.

Die Bestätigung der Entwicklung für PS5 und Xbox Series X deutet zudem an, dass die Veröffentlichung nicht vor Ende 2020 zu erwarten ist. Ob das Action-Rollenspiel auch noch für die aktuellen Plattformen PS4 und Xbox One erscheint, ist noch nicht klar. Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

