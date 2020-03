Nier Automata: Neue Verkaufszahl enthüllt und Mobile-Spiel angekündigt

"Nier Automata" hat einen neuen Meilenstein erreicht. Darüber hinaus wurde ein Mobile-Spiel angekündigt und Spieler, die auf der Xbox One aktiv sind, sollten in Kürze einen Blick auf die Game-Pass-Inhalte werfen.

Der Erfolg von „NieR: Automata“, das von Platinum Games entwickelt wurde, kann nach wie vor beeindrucken. In diesem Zuge wurde auf Twitter eine neue Verkaufszahl genannt.

So heißt es auf dem offiziellen Account der Reihe, dass „Nier Automata“ weltweit auf 4,5 Millionen Auslieferungen bzw. Verkäufe kommt. Die genannte Zahl setzt sich aus zwei Teilbereichen zusammen. Dazu zählen einerseits die Auslieferungen an den Handel und auf der anderen der Verkauf der digitalen Version an die Endkunden.

Dass nach wie vor ein Anstieg erfolgt, verdeutlicht ein Vergleich: Im Juni 2019 wurde bestätigt, dass „NieR: Automata“ mehr als vier Millionen Mal abgesetzt werden konnte.

Neues Mobile-Spiel angekündigt

Nicht nur eine neue Zahl zu „Nier Automata“ wurde genannt, auch für die Bestätigung eines neuen Mobile-Spiels sorgte Square Enix. „NieR Re[in]nnation“, so der Name, soll irgendwann für iOS und Android auf den Markt gebracht werden.

Der Titel wird von Yosuke Saito unter der Regie von Yoko Taro produziert. Für die Entwicklung zeichnet sich Applibot entwickelt und mit dem Charakter-Design wurde Akihiko Yoshida (CyDesignation) beauftragt. Die Konzeptkunst stammt von Kazuma Koda.

Einen ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch bereits anschauen. Er wurde auf Twitter enthüllt. Einen Release-Termin gibt es bislang nicht, aber die japanische Seite zu „NieR Re[in]nnation“ ist bereits online.

Nier Automata kommt in den Game Pass

Zumindest für PS4-Spieler weniger interessant: „Nier Automata“ wird in den Game Pass aufgenommen. Freigeschaltet wird die sogenannte „NieR: Automata Become as Gods Edition“, die ab dem 2. April 2020 über dem Xbox Game Pass auf der Xbox One genutzt werden kann. Die Mitgliedschaft kostet rund zehn Euro im Monat.

[Incoming transmission] To all YoRHa units in possession of an #Xbox – #NieR:Automata BECOME AS GODS Edition will be coming to #Xbox Game Pass on April 2nd! pic.twitter.com/1jFktu6pdb — NieR Series (@NieRGame) March 29, 2020

