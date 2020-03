Capcom: Weiteres Remake mit M2 Co. Ltd als Entwickler in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge plant Capcom ein weiteres großes Remake. Als Entwickler soll das Studio M2 Co. Ltd fungieren, das in der Vergangenheit bereits an der Neuauflage zu "Resident Evil 3" arbeitete.

Nach dem erfolgreichen Comeback von „Resident Evil 2“ im vergangenen Jahr steht die nächste Neuauflage in Form von „Resident Evil 3“ bereits in den Startlöchern.

Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann ist es mit den Remakes zu den beiden „Resident Evil“-Klassikern allerdings noch nicht getan. Stattdessen berichten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle, dass Capcom bereits an einem weiteren großen Remake arbeitet. Um welchen Titel es sich im Detail handelt, wurde nicht verraten.

Ein weiteres Resident Evil-Remake?

Allerdings heißt es, dass das noch recht junge japanische Studio M2 Co. Ltd als Entwickler des neuen Remakes fungieren wird. M2 Co. Ltd war zuletzt in unterstützender Rolle an der Neuauflage von „Resident Evil 3“ beteiligt. Woran M2 Co. Ltd derzeit arbeitet, darüber kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur spekuliert werden.

Zum Thema: Resident Evil: M2 Co. Ltd soll an einem neuen Titel arbeiten – Release aber wohl erst in einigen Jahren

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass bei M2 Co. Ltd aktuell ein weiterer „Resident Evil“-Titel entstehen soll, der allerdings noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird. Dies wollte zumindest der für gewöhnlich gut informierte Insider „Dusk Golem“ in Erfahrung gebracht haben. Kombinieren wir seine Aussagen mit den Angaben von Videogames Chronicle, dann könnten wir zu dem Schluss kommen, dass an einem weiteren „Resident Evil“-Remake gearbeitet wird.

Wie wäre es beispielsweise mit einer Neuauflage zu „Resident Evil: Code Veronica“? Von offizieller Seite wurden die aktuellen Spekulationen bisher nicht kommentiert.

