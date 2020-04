Final Fantasy VII Remake: Eine KI erkennt die Emotionen und sorgt für passende Gesichtsanimationen

Das "Final Fantasy VII Remake" erscheint am 10. April 2020.

Nach einer recht kurzfristigen Verschiebung wird das Remake zum 1997 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ Ende der kommenden Woche veröffentlicht.

Im Gespräch mit den britischen Kollegen der EDGE nannte Co-Director Naoki Hamaguchi ein interessantes Detail zur technischen Umsetzung der Neuauflage. Wie es heißt, entwickelten die kreativen Köpfe hinter dem Remake eine KI, die die Emotionen der Charaktere automatisch erkennt und auf Basis dessen für die passende Gesichtsanimationen beziehungsweise Gesichtsausdrücke sorgt.

Emotionen werden aus den Dialogzeilen erkannt

„Im Allgemeinen kann man den emotionalen Inhalt eines jeden Dialoges an der Intonation und den Mustern des Klangs erkennen, wenn man ihn in einem Diagramm betrachtet und begutachtet, wie die Spannungswerte nach oben und unten gehen“, so Hamaguchi.

„Wir haben also eine Reihe von Proben aus verschiedenen Stimmdaten genommen, diese in eine Datenbank übertragen und dann nach den Mustern gesucht, um ein System zu erschaffen, mit dem wir einen sehr hohen Grad an Erkennung des tatsächlichen emotionalen Inhalts eines jeden Dialoges erzielen können.“

Weiter heißt es, dass die besagte KI auch für lippensynchrone Dialoge und sogar für die passenden Kamerawinkel innerhalb von Dialogen sorgt. Da die der KI zugrunde liegende Technologie „so gut wie während des gesamten Entwicklungszyklus entstand“, ist sie so alt wie das Remake selbst.

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird ab dem 10. April 2020 für die PS4 erhältlich sein.

Quelle: EDGE

