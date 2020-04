Final Fantasy VII Remake: 4K- und HDR-Unterstützung auf der PS4 Pro bestätigt

Ende der kommenden Woche wird das Remake zu „Final Fantasy VII Remake“ offiziell für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release nannte Square Enix weitere Details zur technischen Umsetzung und gab bekannt, dass das „Final Fantasy VII Remake“ sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 4 Pro mit der Unterstützung der HDR-Technologie versehen wurde. Auf der PS4 Pro kann das Abenteuer zudem in der (wohl dynamischen) 4K-Auflösung gespielt werden. Details zur nativen Auflösung auf der PS4 Pro wurden bisher nicht bestätigt.

Ein Klassiker des Rollenspiel-Genres kehrt zurück

Mit dem „Final Fantasy VII Remake“ kehrt der legendäre Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1997 zurück. Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird die Neuauflage in Form von mehreren Episoden veröffentlicht. Die erste Episode erscheint am 10. April 2020 zeitexklusiv für die PlayStation 4 und konzentriert sich auf die Geschehnisse in Midgar.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Um einen pünktlichen Release zu ermöglichen – Spiel wird früher ausgeliefert

Zu den spielerischen Neuerungen des „Final Fantasy VII Remakes“ gehört unter anderem das komplett überarbeitete Kampfsystem, das deutlich actionreicher ausfällt als das originale ATB-System aus dem Jahr 1997. Hinzukommen eine neu gestaltete Grafik und neue Elemente wie zusätzliche Bosse, die für zusätzliche Dramatik sorgen sollen.

„Das Spiel ist eine Neuinszenierung des Kultspiels, welches das RPG-Genre neu definierte, und taucht tiefer in dessen Welt und Charaktere ein denn je zuvor. Das erste Spiel des Projekts spielt in der Stadt Midgar und präsentiert ein vollkommen eigenständiges Spielerlebnis, welches den perfekten Einstieg in die Reihe bietet“, so Square Enix weiter.

✅ #FinalFantasy VII Remake supports 4K resolution on #PS4 Pro 📺 ✅ #FF7R also supports HDR output on both PS4 and PS4 Pro 😍 We hope you’re looking forward to it. pic.twitter.com/me8s9mPg8B — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 2, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake