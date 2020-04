PS4 Neuerscheinungen: Vorschau auf das PSN-Update der Woche

Mit "Final Fantasy VII Remake" erscheint in der kommenden Woche wohl eines er am meisten erwarteten Spiele der vergangen Monate. Weitere kommende Titel werden in der Vorschau präsentiert. Unter anderem ist auch der PSVR-Titel "Sharknado VR: Eye of the Storm" zu erwarten.

Mit der aktuellen Vorschau auf die neuen PS5-Veröffentlichungen der kommenden Woche verrät Sony Interactive Entertainment zum Wochenende wieder, welche Highlights zu erwarten sind.

Die Übersicht stammt vom US-PlayStation Blog und ist für den US PSN Store bestimmt. In den meisten Fällen erscheinen die neuen Spiele erfahrungsgemäß aber zeitgleich auch in Europa.

Das unangefochtene Highlight dieser Woche dürfte für die meisten PS4-Besitzer in dieser Woche das lange erwartete „Final Fantasy VII Remake“ sein. Square Enix betonte kürzlich bereits, dass das Original aus dem Jahr 1997 nicht durch das Remake ersetzt werden soll. Stattdessen möchte man den Klassiker mit dem Remake erweitern.

Außerdem können sich die PS4-Nutzer auf weitere Titel gefasst machen. Unter anderem werden Titel wie „Below“, „Disaster Report 4: Summer Memories “ oder „Construction Simulator 3 – Console Edition“ veröffentlicht.

Auch einige neue Titel für Besitzer von PlayStation VR werden ergänzt. Zu den neuen VR-Titeln gehören „Sharknado VR: Eye of the Storm“ und „A Room Where Art Conceals“. Die Übersicht der bevorstehenden Neuveröffentlichungen könnt ihr nachfolgend ansehen. Die offizielle Übersicht für Europa folgt üblicherweise Anfang der neuen Woche.

PSN Store: Vorschau auf die Neuveröffentlichungen

AFL Evolution 2 – PS4 — Digital (9. April)

Below – PS4 — Digital

Biped – PS4 — Digital (8. April)

Braveland Trilogy – PS4 — Digital (10. April)

Construction Simulator 3 – Console Edition – PS4 — Digital

Convoy: A Tactical Roguelike – PS4 — Digital (8. April)

Disaster Report 4: Summer Memories – PS4 — Digital, Retail

Final Fantasy VII Remake – PS4 — Digital, Retail (10. April)

Form – PSVR — Digital

Galaxy of Pen & Paper +1 Edition – PS4 — Digital

Null Drifter – PS4 — Digital

A Room Where Art Conceals – PS VR — Digital (8. April)

Rush Rover – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Sharknado VR: Eye of the Storm – PS VR — Digital (8. April)

Troubleshooter – PS4 — Digital (9. April)

