Final Fantasy VII Remake: Das Original soll erweitert und nicht ersetzt werden

Ende der kommenden Woche wird das „Final Fantasy VII Remake“ für die PlayStation 4 veröffentlicht und dem legendären Klassiker aus dem Jahr 1997 neues Leben einhauchen.

Wie Co-Director Naoki Hamaguchi in einem aktuellen Interview einräumte, bereitete den Entwicklern vor allem die Frage Kopfzerbrechen, wie es mit dem „Final Fantasy VII Remake“ gelingen soll, den Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Unter dem Strich ging es laut Hamaguchi vor allem darum, die Welt des Originals zu erweitern, und nicht darum, den Rollenspiel-Klassiker zu ersetzen.

Jedes Element des Remakes steht mit dem Original in Verbindung

„Ich persönlich habe durch Trial & Error festgestellt, dass es nicht darum ging, ein völlig neues Werk zu schaffen, das sich lediglich an den Kulissen des originalen Final Fantasy VII anlehnt. Sondern es ging darum, die Elemente wiederzubeleben, die von den Fans geliebt werden“, so Hamaguchi. „Und ohne sie zu ändern, sollte ihre Art der Darstellung erweitert werden, in dem die Weiterentwicklung der Technologie und des Spieledesigns in den letzten 20 Jahren genutzt wird.“

„Um von den Spielern des [Final Fantasy 7 Remakes] akzeptiert zu werden, haben wir uns überlegt, die Elemente, die die Leute lieben, beizubehalten und die Präsentation so zu ändern, wie es moderne Spieler genießen würden. Jedes Konzept im Spiel wurde in irgendeiner Weise aus Elementen des Original-Titels erweitert und ich glaube, dass wir ein Spiel produzieren konnten, das in Bezug auf Remakes in der Unterhaltungsindustrie bleibende Spuren hinterlassen wird.“

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird am 10. April 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht.

