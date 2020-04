Dying Light 2: Techland über die Vorzüge des Ray-Tracing und die letzte Verschiebung

"Dying Light 2": Erscheint auch für die Next-Generation-Konsolen.

Wie die Entwickler von Techland vor einigen Wochen einräumten, wird aus dem geplanten Release von „Dying Light 2“ in diesem Frühjahr nichts mehr.

Stattdessen benötigt das ambitionierte Projekt schlichtweg noch etwas mehr Entwicklungszeit. In einem aktuellen Statement ging Rendering-Director Tomasz Szałkowski noch einmal auf die Verschiebung ein und entschuldigte sich für die zusätzliche Wartezeit der Fans. Allerdings benötigt Techland schlichtweg mehr Entwicklungszeit, um „Dying Light 2“ in der angepeilten Vision zu realisieren. Weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Nachfolgers sollen in den nächsten Monaten folgen.

Unterstützung des Ray-Tracings soll für eine intensivere Erfahrung sorgen

Gleichzeitig ließ sich Szałkowski über die Ray-Tracing-Unterstützung von „Dying Light 2“ aus und wies darauf hin, dass mit dieser für eine noch intensivere Spielerfahrung gesorgt werden soll. „Dank dieser Technologie sehen unsere Schatten bei sonnigem Wetter so aus, wie sie es auch wirklich tun würden (unter anderem, weil sie die Grösse der Sonne am Himmel berücksichtigen). Die Ambient Occlusion-Effekte haben an räumlicher Stabilität gewonnen und leiden nicht mehr unter Kompromissen“, so Szałkowski.

Zum Thema: Dying Light 2: Die Spielwelten müssen nicht noch größer werden, meint Creative-Director Smektala

Und weiter: „Dark Zones sind ein wichtiges Element unseres Spiels. Daher experimentieren wir mit einer sekundären Beleuchtung (von Oberflächen reflektiert) durch künstliche Lichtquellen (wie zum Beispiel die Taschenlampe des Spielers), was das Erlebnis der Erkundung dieser Regionen noch intensiver gestalten wird.“

„Dying Light 2“ befindet sich für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series X in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin nannten die Entwickler von Techland bisher nicht.

Quelle: Gamesradar

