Call of Duty Warzone: Nach Kritik der Spieler – Trios wieder verfügbar

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, machten die Entwickler eine Änderung des letzten Updates wieder rückgängig. So stehen die Trios ab sofort wieder in "Call of Duty: Warzone" zur Verfügung.

"Call of Duty: Warzone": Ab sofort wieder mit Trios.

Im Laufe der Woche wurde der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ mit einem frischen Content-Update versehen.

Dieses stieß allerdings nicht nur auf Gegenliebe. Stattdessen kritisierten viele Spieler die Tatsache, dass sich die Entwickler hinter dem Shooter kurzerhand dazu entschlossen, die Trios aus „Call of Duty: Warzone“ zu entfernen. Zumal diese Änderung im offiziellen Changelog nicht aufgeführt wurde. Entsprechend groß war der Aufschrei seitens der Community.

Änderung wurde umgehend rückgängig gemacht

Das Update führte dazu, dass die Trios durch eine Quads-Playlist ersetzt wurden. Der Solo-Modus von „Call of Duty: Warzone“ hingegen stand weiterhin zur Verfügung. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, gilt selbiges für die kürzlich entfernten Trios. Diese kehren dank einer passenden Playlist mit sofortiger Wirkung zurück. Eine Ankündigung, die deutlich machen dürfte, dass das Feedback der Spieler durchaus zur Kenntnis genommen wird.

„Call of Duty: Warzone“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und startete in dieser Woche in die nächste Season. Zu den Inhalten, denen mit der dritten Season der Weg in den Battle-Royal-Shooter geebnet wurde, gehört unter anderem ein 100-stufiger Battle-Pass, der es den Spielern ermöglicht, kostenlose CoD-Punkte abzustauben und sich zudem zwei neue funktionale Waffen zu sichern.

🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨 — Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020

