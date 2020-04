Resident Evil 3: Wohl kein DLC geplant – Neues Projekt bei M2 in Arbeit?

Laut einem für gewöhnlich gut informierten Insider sind keine Download-Inhalte zu "Resident Evil 3" geplant. Stattdessen soll das Entwicklerteam M2 bereits an einem neuen Projekt arbeiten.

"Resident Evil 3" erschien Anfang April.

Vor ein paar Tagen erschien das Remake zum ursprünglich 1999 veröffentlichten Survival-Horrror-Klassiker „Resident Evil 3“ auch hierzulande für die Konsolen sowie den PC.

Wer die Kampagne des Horror-Abenteuers bereits abgeschlossen haben und auf der Suche nach neuen Inhalten sein sollte, wird sich allem Anschein nach an den asymmetrischen Mehrspieler-Titel „Resident Evil Resistance“ halten müssen. So berichtet der als glaubwürdige Quelle deklarierte Industrie-Insider „Dusk Golem“, dass Capcom wohl keine Download-Inhalte zum „Resident Evil 3“-Remake plant.

Weiteres Resident Evil-Remake in Arbeit?

Wie es weiter heißt, soll das japanische Entwicklerteam M2, das beim Remake von „Resident Evil 3“ in unterstützender Rolle tätig war, bereits am nächsten Projekt arbeiten. Weitere Details zu diesem konnte oder wollte „Dusk Golem“ bisher nicht nennen. Stattdessen führte der Insider lediglich aus:

„Alle fragen mich immer wieder nach DLC zu Resident Evil 3. Die ehrliche Antwort ist – ich weiß es nicht. Abgesehen davon halte ich es für unglaublich unwahrscheinlich, da die Arbeiten an Resident Evil 3 meines Wissens vor einiger Zeit beendet wurden. M2 arbeitet bereits an einem anderen Titel. Resistance hat einige Updates in Aussicht, falls man daran interessiert ist.“

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass M2 an einem weiteren „Resident Evil“-Remake arbeitet. Erhalten die Fans also endlich ihre Neuauflage von „Code Veronica“? Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

