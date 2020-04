Gris: Entwickler enthüllen Verkaufszahl und sind erfreut

Für 17 Euro wandert "Gris" in euren Besitz.

„Gris“ wurde 2018 für Switch und PC veröffentlicht. Ende 2019 folgte die PS4-Version. Und es scheint, dass die Entwickler von Nomada Studio mit dem Erfolg zufrieden sind. In einem Tweet weisen sie darauf hin, dass von „Gris“ schon mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden.

„Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass von Gris mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden… verrückt!! Wir bedanken uns bei den Teams, Familien, bei Devolver Digital und speziell bei allen, die es möglich gemacht haben“, heißt es im Tweet.

Eine malerische Welt und ein besonderes Kleid

In „Gris“ schlüpft ihr in die Rolle eines hoffnungsvollen jungen Mädchens, das in ihrer eigenen Welt verloren ist. Sie ist bestrebt, mit einer schmerzhaften Erfahrung in ihrem Leben klarzukommen. Dabei reist sie durch eine malerische Welt, in der sich ihr Leid in ihrem Kleid wiederspiegelt. Im Spielverlauf erhält die Protagonistin neue Fähigkeiten, die ihr bei der Navigation durch ihre schwindende Realität helfen.

„Während sich die Geschichte nach und nach entfaltet, wird Gris emotional wachsen und ihre Welt dann auf eine andere Art und Weise sehen – indem sie neue Wege findet, die sie mit ihren erweiterten Fähigkeiten erkunden kann“, so die Macher.

+++ GRIS: Das malerische Abenteuer erscheint in der nächsten Woche für die PlayStation 4 – Launch-Trailer +++

Im Verlauf von „Gris“ trefft ihr auf leichte Rätsel, Plattform-Sequenzen und auf Fertigkeiten basierende Herausforderungen. Der Metascore liegt abhängig von der Plattform zwischen 82 und 84, was einer klaren Kaufempfehlung gleichkommt. Die zuletzt veröffentlichte Version für PS4 kann im PlayStation Store für überschaubare 16,99 Euro gekauft werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gris