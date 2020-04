Call of Duty Vietnam: Leaker spricht von Enthüllung im Mai oder ein Jahr Pause

Die Hinweise auf eine Enthüllung des nächsten "Call of Duty"-Ablegers im Mai dieses Jahres verdichten sich. Es besteht laut einem Insider aber auch die Chance, dass "Call of Duty: Vietnam" auf 2021 verschoben wird. Die Lücke könnte in diesem Jahr von "Modern Warfare 2: Multiplayer Remastered" gefüllt werden.

In den vergangen Tagen gab es bereits mehrere Gerüchte basierend auf Leaker-Informationen, dass Activision in Kürze das diesjährige „Call of Duty“ ankündigen wird. Der Insider und Leaker The Gaming Revolution hat sich zuvor bereits als zuverlässige Quelle erwiesen. Andere Leaker unterstützen seine Informationen.

Ankündigung im Mai oder ein Jahr Pause

Demnach plante Activision zunächst eine Enthüllung für April, die jedoch von der Corona-Krise durchkreuzt wurde, heißt es laut einem aktuellen Leaker. Der Ankündigungstermin für „Call of Duty 2020“ wird nun in den Mai fallen. Auch in den vergangen Jahren wurden die neuen Ableger der Shooter-Reihe immer wieder im Mai vorgestellt.

Erste Hinweise und Teaser auf den nächsten Ableger, der angeblich mit einem Vietnam-Setting aufwarten wird, sollen in „Call of Duty: Warzone“ auftauchen. Eine ähnliche Vorgehensweise nutzten Activision und Infinity Ward zuvor bei „Warzone“, für das in „Call of Duty: Modern Warfare“ erste Hinweise entdeckt wurden.

Auch der „Call of Duty“-Insider Long Sensation (via comicbook) ließ vor einiger Zeit bereits durchblicken, dass der neue Titel mit Vietnam-Setting im Mai vorgestellt wird. Die Entwicklung des Shooters soll angeblich in zweigeteilt sein. Während Treyarch die Kampagne realisiert, arbeitet Sledgehammer Games am Multiplayer-Part.

Modern Warfare 2: Multiplayer Remastered

Der Insider Long Sensation hätte aber auch noch eine alternative Idee im Petto. Gerüchten zufolge war die Entwicklung von „Call of Duty: Vietnam“ von Problemen geplagt, was auch der Grund war, Treyarch hinzuzuziehen. Die Chance, dass es in diesem Jahr kein neues „Call of Duty“ gibt, stehen laut dem Insider derzeit bei 50:50. Die erschwerte Entwicklungssituation aufgrund der COVID-19-Pandemie würde zudem für eine Verschiebung sprechen.

Zum Thema: Call of Duty 2020: Jason Schreier untermauert Vietnam-Setting

„Call of Duty: Modern Warfare 2 – Multiplayer Remastered“ könnte demnach als alternatives Angebot für die Fans in diesem Jahr erscheinen, um sie bei Laune zu halten. Der „MW2 Multiplayer Remastered“ befand sich laut dem Insider vor einiger Zeit bereits in Entwicklung, wurde dann aber wieder auf Eis gelegt.

Die genaueren Quellen dieser Informationen sind natürlich nicht bekannt, sodass wir es mit einem Gerücht zu tun haben, das mit entsprechender Vorsicht genossen werden sollte.

