Rainbow Six Siege: Spieler klagen über Cheater – Ubisoft bezieht Stellung

In den vergangenen Tagen klagten die Spieler des Taktik-Shooters "Rainbow Six Siege" verstärkt über Cheater. In einem aktuellen Statement versicherte Ubisoft, dass sich das Unternehmen dieser Problematik möglichst schnell annehmen möchte.

In den vergangenen Tagen sahen sich die Spieler des Taktik-Shooters „Rainbow Six Siege“ offenbar verstärkt mit Cheatern konfrontiert.

Dies geht aus dem Feedback hervor, das die Nutzer Ubisoft zukommen ließen. Auf der offiziellen Website meldeten sich die Entwickler selbst zu Wort und versicherten den Betroffen, dass dieses Problem so schnell wie möglich in Angriff genommen werden soll. Neben der Cheater-Problematik gibt es allerdings noch andere Unzulänglichkeiten, denen sich die „Rainbow Six Siege“-Macher widmen wollen.

Lobby-Freezing soll behoben werden

„Wir haben in letzter Zeit eine Zunahme bei den Berichten und Hinweisen von Spielern zum Cheating erkannt. Wir möchten betonen, dass wir Cheating im Spiel nicht tolerieren und arbeiten an verschiedenen Strategien, um die Frustrationen durch Cheating zu beseitigen und die Wettbewerbsintegrität von Rainbow Six Siege aufrechtzuerhalten“, so das Studio.

Zu den weiteren Problemen, die von den Entwicklern in Angriff genommen werden sollen, gehört das sogenannte Lobby-Freezing. Hier führen Spieler absichtlich ein Standbild herbei, um eine Lobby einzufrieren und das Spiel zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Mit den kommenden Updates soll es den Entwicklern ermöglicht werden, Spieler, die einen Freeze der Lobby herbeiführen, zu erkennen und entsprechend zu bestrafen.

Apropos Strafen: Eigenen Angaben zufolge stießen die Entwickler auf einen Fehler, der dafür sorgen konnte, dass Spieler mit einer Abbruchstrafe belegt wurden, wenn sie die „Mit Rang“-Warteschlange in dem Moment verlassen haben, in dem ein Match gefunden wurde. Auch dieser Bug soll behoben werden.

An welchen Fehlern derzeit sonst noch gearbeitet wird, verrät euch ein Blick auf die offizielle Website.

Quelle: Ubisoft (Offizielle Website)

