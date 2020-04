Tim und Struppi: The Adventures of Tintin für Konsolen und PC angekündigt

Tim und Struppi sind in absehbarer Zeit in einem neuen PC- und Konsolen-Spiel zu sehen, wie Microids heute bekannt gab. Konkrete Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Tim und Struppi“ zählt zu den bekanntesten europäischen Comicserien. Hörspiele wurden veröffentlicht und auch TV-Auftritte hatte das Duo. In absehbarer Zeit kommt ein neues Videospiel hinzu.

Microids und Moulinsart gaben bekannt, dass auf Basis der Comic-Serie „The Adventures of Tintin“ (hierzulande „Tim und Struppi“) ein neues Spiel entsteht. Großartige Details wurden zunächst nicht genannt. Fest steht aber zumindest, dass der Titel den Weg auf den PC und nicht näher genannte Konsolen finden wird.

Mit Kapitän Haddock und Professor Calculus

In einem Statement zur heutigen Ankündigung betonen die Macher: „Dieses neue Action-Adventure-Spiel versetzt den Spieler Hand in Hand mit den legendären Charakteren Tim und Struppi in einen Trubel aus unglaublichen Situationen und Spannung. Andere berühmte Persönlichkeiten werden sich der Besetzung anschließen, wie der berühmte Kapitän Haddock, der feinen Whisky und raffinierte Beleidigungen mag, der geniale Professor Calculus und die erstklassigen Detektive Thomson & Thompson.“

Nach der Durchquerung aller Meere, der Erkundung zahlreicher Kontinente, einem Tiefseetauchgang mit einem U-Boot und einem Spaziergang auf dem Mond seien Tim und Struppi bereit für interaktive Abenteuer. Wann mit einem Launch zu rechnen ist, steht in den Sternen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen mehr Informationen folgen.

Spiel für ein Mainstream-Publikum

Nick Rodwell, Director von Moulinsart, fügte hinzu: „Das kommende PC- und Konsolen-Videospiel fügt sich ziemlich gut in das Erbe der Abenteuer des berühmtesten Reporters ein. Unser Ziel ist es, einem Mainstream-Publikum ein unterhaltsames und vertrauliches Spiel zu bieten, das jeder genießen kann. Microids ist für uns der ideale Partner, um dieses neue Tim und Struppi-Abenteuer zum Leben zu erwecken.“

