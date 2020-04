ZeniMax Online: Branchen-Veteran kommt zur Verstärkung für unangekündigte IP

Bereits 2018 haben die ZeniMax Online Studios angekündigt, dass sie die Arbeit an einer neuen IP gestartet haben. Gleichzeitig wird der Support für „The Elder Scrolls Online“ fortgesetzt. Doch das Interesse an der neuen, noch unangekündigten Spiele-IP wächst immer weiter.

Mit der Einstellung des Branchen-Veteranen Colin Campbell für das noch unangekündigte Projekt, weckt das Studio nochmals das Interesse der Fans. Campbell wird als Lead Level Designer für das neue Spiel verantwortlich sein. Zuvor hat er bereits in Titeln wie „Star Wars: Battlefront II“, „Star Wars Jedi: Fallen Order“, „Mass Effect: Andromeda“ und „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ gezeigt, was er auf dem Kasten hat.

Als Lead Level Designer soll Campbell einen „großen Einfluss“ auf das kommende Spiel der „The Elder Scrolls Online“-Macher haben, kündigte der Creative Director Ben Jones an, der den neuen Mitarbeiter auf Twitter willkommen hieß.

Die Karriere-Seite der ZeniMax Online Studios bietet derzeit mehr als 30 offene Stellen, was deutlich macht, dass die Entwicklung der neuen IP offenbar langsam aber sicher in die heiße Phase übergeht.

Genauere Details zum neuen Projekt der neuen Spiele-IP gibt es noch nicht, sodass nur spekuliert werden kann, um welche Art von Spiel es sich handeln wird und in welchem Setting der Titel angesiedelt sein könnte. Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch natürlich davon wissen.

I'm beyond thrilled to welcome @CCampbellArt to our new AAA team @ZeniMax_Online – He brings a wealth of experience into the Lead Level Designer position that I know will make a major impact on this original IP. Want to join Colin and our veteran team? https://t.co/ZI1uRDCun7 pic.twitter.com/imhO1BPfpI

— Ben Jones (@Bagelbeard) April 23, 2020