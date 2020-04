F1 2020: Hot-Lap mit Max Verstappen auf der Zandvoort-Rennstrecke

In einem heute veröffentlichten Gameplay-Video zu "F1 2020" wird der Circuit Zandvoort gezeigt. Das F1-Rennen sollte an diesem Wochenende ausgetragen werden.

"F1 2020" kommt im Sommer auf den Markt.

Codemasters hat heute erste Spielszenen aus dem kommenden Rennspiel „F1 2020“ veröffentlicht. In den Mittelpunkt des unten eingebundenen Clips rückt die Zandvoort-Rennstrecke. Die im Video gezeigte virtuelle Hot Lap fährt Red Bull Racings Max Verstappen.

Ursprünglich wollten die Entwickler das Video passend zum tatsächlichen Rennen herausgeben. Es sollte an diesem Wochenende stattfinden. Doch die COVID 19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen machten einen Strich durch die Rechnung.

Eine Strecke zwischen Küstendünen

Bei Zandvoort handelt es sich um eine Rennstrecke im traditionellen Stil, die zwischen den Küstendünen in der Provinz Nordhollands liegt. Teile der Strecke wurden zugunsten der Unterhaltung verbessert. Und die Piste verfügt über neue Paddock- und Auslaufbereiche.

„Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, die Strecke so detailgetreu wie möglich nachzubilden. Die letzte scharfe Kurve, die in die lange Gerade führt, werden die Spieler lieben“, so Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. „Die Strecke in Zandvoort ist technisch herausfordernd, mit ihren Höhenunterschieden, blinden Kämmen und nicht sichtbaren Brems- und Eckpunkten. Sie ist ein Angriff auf die Sinne und lässt Spielern keine Atempause.“

„F1 2020“ wird am 10. Juli 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Die Ankündigung des Racers mit weiterem Details halten wir hier für euch bereit.

