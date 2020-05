Assassin’s Creed Valhalla: Spieler erleben ihre eigene Reise – Grind wird reduziert

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

Weiter geht es mit den Details zur spielerischen Umsetzung des gestern Nachmittag offiziell angekündigten „Assassin’s Creed Valhalla“.

Wie Creative-Director Ashraf Ismail in einem Interview versprach, nahmen sich die Entwickler von Ubisoft Montreal das Feedback der Community zu Herzen und werden es den Spielern ermöglichen, „Assassin’s Creed Valhalla“ in ihrem eigenen Tempo zu spielen. Gleichzeitig soll der Grind, der in der Vergangenheit mitunter benötigt wurde, um entsprechende Missionen in Angriff nehmen zu können, reduziert werden.

Die Wahl liegt beim Spieler

Egal ob ihr euch auf eure Siedlung konzentrieren oder lieber nur der Hauptgeschichte folgen möchtet, laut Ismail wird euch das Spiel hier keine Steine in den Weg legen. Somit soll „Assassin’s Creed Valhalla“ hinsichtlich des Spieltempos und des allgemeinen Balancings deutlich ausgewogener ausfallen, als es noch bei den diversen Vorgängern der Fall war.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Keine Sorge wegen God of War – Einzigartige Geschichte versprochen

Ismail weiter: „Mit Valhalla, mit dem Balancing des Spiels, verfolgen wir das Ziel, die Spieler einfach die Inhalte spielen zu lassen, die sie möchten. Wir haben erneut eine wirklich faszinierende Welt geschaffen, die im im finsteren Zeitalter von England und in Norwegen angesiedelt ist. Übrigens, wenn man Norwegen in Richtung England verlässt, kann man immer wieder nach Norwegen zurückkehren. Wir haben also diese wirklich schönen, atemberaubenden und lebendigen Welten erschaffen. Wir möchten, dass die Spieler die Inhalte so spielen können, wie sie es wünschen. Auf diese Weise wird das Spiel ausgewogener.“

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird 2020 für den PC, Stadia, die Xbox One, die Xbox Series X, die PS4 und die PS5 veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla