Assassin’s Creed Valhalla: Keine Sorge wegen God of War – Einzigartige Geschichte versprochen

"Assassin's Creed Valhalla" und "God of War" sollen sich nicht ins Gehege kommen.

Am heutigen Nachmittag ließ Ubisoft die Katze aus dem Sack und kündigte „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Genau wie es zuletzt beim PS4-Exklusiv-Hit „God of War“ der Fall war, wird auch „Assassin’s Creed Valhalla“ die nordische Mythologie thematisieren. Trotz allem gehen die Entwickler von Ubisoft Montreal laut Narrative-Designer Derby McDevitt nicht davon aus, dass sich die beiden Titel ins Gehege kommen werden. Denn während es in „God of War“ vor allem die Nordische Mythologie an sich geht, soll „Assassin’s Creed Valhalla“ eine eigenständige Geschichte in der Welt der Wikinger erzählen.

Entwickler versprechen einen einzigeartigen Story-Ansatz

Narrative-Designer Derby McDevitt führt aus: „Die nordische Wikinger-Erfahrung wird nur von wenigen Spielen aus historischer Sicht behandelt. Ich denke, der Drang ist da, immer sofort mit dem Mythologie-Zeug anzufangen. Wir möchten allerdings, dass du das Gefühl hast, im finsteren Mittelalter Englands zu leben, dass du die römischen Ruinen erforschst, die 400 bis 500 Jahre zuvor von den Römern und den Überresten der britischen Stämme davor und sogar der sächsischen Heiden hinterlassen wurden, bevor sie alle zum Christentum konvertiert sind.“

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Ankündigung, Trailer, Bilder und erste Details

Und weiter: „Die Erzählung stützt sich auf die Strukturierung von Story-Erlebnissen in einer Weise, wie ich sie meiner Meinung nach in noch keinem anderen Spiel gesehen habe. Für Fans von Assassin’s Creed wird das definitiv eine einzigartige Story-Struktur sein. Aber ich würde sogar wagen zu behaupten, dass sie für jedes Spiel einzigartig ist. Ich glaube nicht, dass die Leute eine Geschichte in dieser Art und Weise erlebt haben, wie wir sie euch präsentieren, wie ihr sie konsumiert. Das Ganze ist wirklich einzigartig.“

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint im Laufe des Jahres für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X, Stadia und den PC. Eine Übersicht zu den heute angekündigten Sonder-Editionen findet ihr hier.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla