Assassin’s Creed Valhalla: Auch Stonehenge können die Spieler besuchen

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“ schickt Ubisoft Monteal die Spieler in das Wikinger-Zeitalter, wo sie eine riesige Spielwelt erkunden können. Die Welt besteht laut dem Creative-Director Ashraf Ismail aus Teilen Englands und Norwegens zusammen.

Offenbar werden die Spieler auch einige Landmarken im Spiel wiedererkennen können, die zur damaligen Zeit bereits existiert haben. Beispielsweise werden die Spieler auch das prähistorische Bauwerk von Stonehenge erkunden können. Genauere Details zu dem Bauwerk, ob es womöglich eine tiefere Bedeutung für die Story hat oder ob es lediglich als Referenz in der Umgebung zu finden ist, wurde noch nicht verraten.

Zuvor erklärte Ismail bereits, dass man sich auf die vier großen Königreiche Englands: Wessex, Northumbria, East Anglia und Mercia sowie Norwegen konzentriert. „Es ist ein großer Teil Englands. Und innerhalb dessen gibt es drei große Städte: London, Winchester und Jórvík (heute York). Und dann haben wir eine Menge weiterer Orte und natürlich auch Norwegen.“

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Selbsterstellte Plünderer, riesige Spielwelt und Statement von Cory Barlog

Darüber hinaus sind laut Ismail weitere Überraschungen enthalten. „Wir haben noch andere Überraschungen, auf die ich in Bezug auf die Welt und Karte nicht eingehen werde.“ Auf Twitter wurde der Creative Director gefragt, ob auch Stonehenge besucht werden kann, was der Entwickler bestätigte.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird Ende 2020 für PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 sowie Google Stadia veröffentlicht. Vorbestellungen sind bereits möglich. Unter anderem mit dem Kampfsystem und Rollenspiel-Elementen soll frischer Wind in die Serie kommen.

oh, can you ever! pic.twitter.com/y4lJoayK9X

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 3, 2020