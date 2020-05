Assassin’s Creed Valhalla: Selbsterstellte Plünderer, riesige Spielwelt und Statement von Cory Barlog

Friedlich geht es in "Assassin's Creed Valhalla" nicht zur Sache.

Ubisoft sorgte in dieser Woche für die Enthüllung von „Assassin’s Creed Valhalla“. Nach dem ersten Cinematic-Trailer und einer kurzen Spielbeschreibung folgten heute weitere Details zum neuen Action-Adventure mit RPG-Elementen.

In einem Interview widmete sich der Creative-Director Ashraf Ismail der Spielwelt, die der Titel zu bieten hat. Sie setzt sich aus Teilen Englands und Norwegens zusammen und soll ziemlich gewaltig ausfallen.

„Es ist Norwegen und das dunkle Zeitalter Englands – speziell das 9. Jahrhundert“, so Ismail zum Setting. „In Bezug auf England ist es eine ziemlich große Karte. Wir konzentrieren uns in dieser Zeit auf vier große Königreiche Englands: Wessex, Northumbria, East Anglia und Mercia. Geschichtsinteressierte können also danach suchen. Es ist ein großer Teil Englands. Und innerhalb dessen gibt es drei große Städte: London, Winchester und Jórvík (heute York). Und dann haben wir eine Menge weiterer Orte und natürlich auch Norwegen.“

„Das ist der Kern“, so Ismail weiter. „Wir haben noch andere Überraschungen, auf die ich in Bezug auf die Welt und Karte nicht eingehen werde. Aber das ist das Herzstück der Reise. Wir beginnen in Norwegen und sehen die natürliche Schönheit dieser Welt. Aber wir spüren auch die Schwierigkeit, in diesem kargen Land zu leben. Also ziehen wir von dort weg und lassen uns in England nieder. Und dann geht es um die Reisen durch die Königreiche von England. Natürlich können die Spieler nach Belieben nach Norwegen reisen. In Norwegen gibt es viel zu sehen und zu erleben.“

Ein Großteil eurer Herausforderungen setzt sich aus Überfällen und Plünderungen zusammen. Und auf der offiziellen Seite wurde ein Detail dazu verraten. So dürft ihr mit individuell erstellten Plünderern durch England ziehen.

Ubisoft schreibt zu den Plünderungen zunächst: „Führe eine Gruppe Plünderer an und starte blitzschnelle Überraschungsangriffe auf sächsische Heere und Festungen. Beanspruche die Reichtümer feindlicher Länder für deinen Clan und erweitere deinen Einfluss weit über die Grenzen deiner wachsenden Siedlung hinaus.“

Im weiteren Verlauf der Spielbeschreibung werden die individuell entworfenen Plünderer angesprochen: „Rekrutiere Wikinger-Söldner, die von anderen Spielern entworfen wurden, oder erstelle deine eigenen, um sie online zu teilen. Lehne dich zurück und streiche die Belohnungen ein, wenn sie an der Seite deiner Freunde in deren Spielwelten kämpfen.“

Das neuste „God of War“ und das kommende „Assassin’s Creed Valhalla“ sind gar nicht so wahnsinnig voneinander entfernt, auch wenn das erste Spiel stark auf die Mythologie setzt und das Ubisoft-Abenteuer einen historischen Ansatz verfolgt. Es könnte letztendlich einige Ähnlichkeiten und Überschneidungen geben.

Cory Barlog, der Director von „God of War“, ließ es sich daher nicht nehmen, die Neuankündigung zu kommentieren. In einigen Tweets machte er deutlich, dass er sich sehr auf das Spiel freut. Auch sei er gespannt darauf, das Wikinger-Setting aus der Perspektive von anderen Entwicklern zu sehen.

No one should be worried. The myths have been around a long time and will persevere through the ages providing countless creatives a deep well to pull from – provided they are willing to sacrifice an eye for the knowledge.😉

VERY excited to play AC:Valhalla when it comes out.❤️ https://t.co/qwZIN4UmPv

— Cory Barlog🖖 (@corybarlog) April 30, 2020