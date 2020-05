PlayStation Now: Neuzugänge bekannt? Im Mai wohl mit The Evil Within 2 und mehr

Auch in diesem Monat wird der Streaming-Dienst PlayStation Now mit neuen Spielen versehen. Drei der Titel, die im Mai 2020 zum bestehenden Angebot stoßen, dürften bereits durchgesickert sein.

"The Evil Within 2" ist bereits über PlayStation Now spielbar.

In dieser Woche schaltet Sony Interactive Entertainment nicht nur die zwei Titel frei, die von PlayStation Plus-Nutzern ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Darüber hinaus werden am morgigen Mittwoch, den 6. Mai 2020 die Titel vorgestellt, die in diesem Monat den Weg in den Streaming-Dienst PlayStation Now finden werden. Drei der Neuzugänge für den Mai 2020 dürften bereits bekannt sein. Für die entsprechende Bestätigung sorgte der PlayStation Now-Service selbst, da die Titel vor wenigen Stunden freigeschaltet wurden und seitdem gespielt werden können.

Horror-Abenteuer und mehr

Den Anfang macht der Horror-Titel „The Evil Within 2“, der unter der Aufsicht des „Resident Evil“-Schöpfers Shinji Mikami bei den Entwicklern von Tango Softworks entstand. Genau wie im ersten Teil übernehmen die Spieler die Kontrolle über den Detektiv Sebastian Castellanos, der sich auf die Suche nach seiner Tochter Lily begibt.

Weiter geht es mit dem beliebten Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ aus dem Hause Ubisoft, der spannende Multiplayer-Gefechte verspricht. Den Schlusspunkt setzt „Get Even“. In „Get Even“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des eiskalten Söldners und Auftragskillers Black, der ohne jegliche Erinnerung aufwacht und versucht, den düsteren Geheimnissen seiner Vergangenheit auf den Grund zu gehen.

Ob der PlayStation Plus-Dienst in diesem Monat mit weiteren neuen Titeln bedacht werden könnte, erfahren wir spätestens im Laufe des morgigen Tages.

