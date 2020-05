Red Dead Online: Rabatte, Boni und Geschenk für PS Plus-Mitglieder

In dieser Woche gibt es in „Red Dead Online“ wieder einige Rabatte und Boni sowie ein Geschenk für PS Plus-Mitglieder. Die Spieler sollten sich im Online-Part von „Red Dead Redemption 2“ vor allem die Showdown-Modi und Rennen vornehmen, wenn sie mehr Belohnungen absahnen wollen.

Was Spieler in „Red Dead Online“ in dieser Woche außerdem noch geboten bekommen, verraten die Verantwortlichen von Rockstar mit der aktuellen Übersicht zu den Inhalten der Woche. Unter anderem verdienen Spieler in Showdowns und Rennen 25 Prozent mehr Geld und Gold sowie 100 Prozent mehr XP.

Sieger aus einem Showdown erhalten in dieser Woche zudem innerhalb von 48 Stunden 30 Prozent Rabatt auf ein verstärktes Lasso im Vorteilsmenü. Spieler, die in dieser Woche drei tägliche Herausforderungen abschließen, erhalten eine kostenlose Fähigkeitskarte als Belohnung. Die Karte erscheint innerhalb von 48 Stunden im Abschnitt „Vorteile“.

Zeitlich limitierte Kleidung

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. können die Spieler des Online-Western bis zum 11. Mai weiterhin noch einige besondere Kleidunsstücke bestellen:

Ofenrohrzylinder mit Fächer

Owanjila-Hut

Benbow-Jacke

Eberhart-Mantel

Concho-Hose

Gestopfte Socken

Bowyer-Stiefel

Salter-Schuhe

Rabatte: Berufe und mehr

In dieser Woche erhalten Spieler einen Rabatt von fünf Goldbarren auf die Kopfgeldjägerlizenz, den Schlachttisch, die Sammlertasche und alle Schwarzbrennereien.

Bei Wilderness Outfitters erhalten Spieler zudem 50 Prozent Rabatt auf die allermeisten Artikel. Weitere Rabatte:

40 Prozent Rabatt auf alle Repetiergewehre

60 Prozent Rabatt auf alle Hüte

70 Prozent Rabatt auf alle Hosen

Twitch-Prime-Vorteile

Spieler, die ihr Konto im Rockstar Social Club mit Twitch Prime verknüpfen, erhalten die Sammlertasche, die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer und einen Gutschein für den Rangaufstieg um fünf Ränge in der Schwarzbrenner-Rolle.

PlayStation-Plus-Geschenk

Für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es in diesem Monat eine Angler-Grundausstattung mit fünf Spezial-Seeködern, fünf Spezial-Sumpfködern, fünf Spezial-Flussködern sowie obendrein eine Schatzkarte für die Gegend nördlich von Clingman.

Red Dead Online: Übersicht der Woche

25 % mehr Geld und Gold sowie 100 % mehr XP in allen Showdowns und Rennen

in allen Showdowns und Rennen Eine kostenlose Fähigkeitskarte für den Abschluss von drei täglichen Herausforderungen

für den Abschluss von drei täglichen Herausforderungen Zeitlich limitierte Kleidung ist noch bis zum 11. Mai verfügbar

ist noch bis zum 11. Mai verfügbar Rabatte für den Start in neue Rollen : Auf Kopfgeldjägerlizenz, des Schlachttischs, der Sammlertasche und Schwarzbrennereien gibt es einen Rabatt von 5 Goldbarren.

: Auf Kopfgeldjägerlizenz, des Schlachttischs, der Sammlertasche und Schwarzbrennereien gibt es einen Rabatt von 5 Goldbarren. 50 Prozent Rabatt auf die meisten Gegenstände bei Wilderness Outfitters

auf die meisten Gegenstände bei Wilderness Outfitters Rabatte auf Kleidung und Waffen

Geschenk für PS-Plus-Mitglieder : eine Schatzkarte für die Gegend nördlich von Clingman und eine Angler-Grundausstattung.

: eine Schatzkarte für die Gegend nördlich von Clingman und eine Angler-Grundausstattung. Neue Twitch-Prime-Vorteile

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online