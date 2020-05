The Last of Us Part 2: Story-Trailer zum PS4-Adventure veröffentlicht

Sony und Naughty Dog haben zu "The Last of Us Part 2" einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich der Story des kommenden PS4-Titels annimmt. Den rund zwei Minuten langen Clip findet ihr in dieser Meldung.

Die Veröffentlichung von "The Last of Us Part 2" erfolgt im Juni.

Naughty Dog und Sony haben heute einen neuen Trailer zu „The Last of Us Part 2“ veröffentlicht. Der rund zwei Minuten lange Clip widmet sich der Story des Endzeit-Adventures rund um Ellie und Joel. Nach dem Start bekommt ihr einige brutale Szenen zu Gesicht und erlebt auch eher ruhige Momente. Den Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Zudem wurden auf dem PlayStation Blog ein paar Worte zu „The Last of Us Part 2“ hinterlassen: „Dieses Projekt stellt nicht nur Jahre harter Arbeit und Leidenschaft von allen hier bei Naughty Dog dar, sondern auch die Fortsetzung einer Reise, die mit Ellie, Joel und jedem von euch vor ungefähr sieben Jahren ihren Anfang nahm“, so Naughty Dog.

Laut der Angabe des Entwicklers gab es „einige überraschende Wendungen“, doch konnten eure Begeisterung und Unterstützung dem Studio Rückenwind geben.

Holt euch die Steelbook Edition

Falls ihr „The Last of Us Part 2“ noch nicht vorbestellt habt, könnte ein aktuelles Angebot von Amazon auf euer Interesse stoßen. Der Händler nahm eine Steelbook Edition in das Angebot auf, die mit rund 70 Euro zu Buche schlägt.

Zum Produkteintrag: The Last of Us Part 2 – Exklusive Steelbook Edition

Nachdem ihr euer persönliches Exemplar von „The Last of Us Part 2“ vorbestellt habt, müsst ihr einige Wochen überbrücken. Denn der Launch des neuen Spiels rund um Ellie und Joel erfolgt erst am 19. Juni 2020.

+++ The Last of Us Part 2: Leak auf eine Sicherheitslücke zurückzuführen? +++

Erst kürzlich sorgte der Titel für Aufsehen, da zahlreiche Informationen mit erheblichen Spoilern im Netz landeten. Zudem wurde der offizielle Goldstatus verkündet. Das heißt, die Entwicklung des Grundspiels ist fertig. Meldungen dieser Art findet ihr in unserer „The Last of Us Part 2“-Übersicht.

