Desperados 3: Gold-Status erreicht – Titel kann wie geplant erscheinen

"Desperados 3" erscheint unter anderem für die PS4.

In den vergangenen Monaten arbeitete das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Productions fieberhaft an der Fertigstellung von „Desperados 3“.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher THQ Nordic bekannt gab, erreichte „Desperados 3“ in dieser Woche offiziell den Gold-Status. Dies bedeutet, dass die Entwicklungsarbeiten offiziell abgeschlossen wurden und dass der Strategie-Titel wie geplant im kommenden Monat veröffentlicht werden kann. In „Desperados 3“ führt der Weg der Spieler ein weiteres Mal in den Wilden Westen.

„Desperados 3“ versteht sich spielerisch als ein Echtzeit-Strategie-Titel, der sich an den Wurzeln der Reihe in Form von „Desperados: Wanted Dead or Alive“. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Bande von Desperados unter der Leitung von John Cooper. Genau wie es bereits bei den Vorgängern der Fall war, wird es auch in „Desperados 3“ möglich sein, die Missionen auf eine Vielzahl von Arten in Angriff zu nehmen beziehungsweise abzuschließen.

Zum Thema: Desperados 3: Trailer zum Taktik-Western stellt Hector Mendoza vor

„Stark inspiriert vom ersten Spiel der Serie, Desperados: Wanted Dead or Alive, ermöglicht Desperados 3 dem Spieler, sich jeder Mission mit einer Vielzahl von verschiedenen Lösungen und Routen zu nähern. Da die Bande des Spielers immer in der Unterzahl ist, wird nur eine geschickte Nutzung der Umgebung und der einzigartigen Charakterfähigkeiten jedes Desperados ein siegreiches Ergebnis garantieren“, so die Entwickler.

„Desperados 3“ wird am 16. Juni 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

It's finally happened: #Desperados3 just went gold! Yeeehaw! 🤠

This picture is the proof. Thanks to everyone who has supported us so far. Here is to the team, the game & YOU! ♥️🍻 Come celebrate this milestone with us on our Discord channel: https://t.co/L4VSxgfah2 pic.twitter.com/Kvx1y41Ito

— Mimimi (@MimimiProd) May 8, 2020