God of War Ascension: Verkaufszahlen zu Kratos‘ Abenteuer aufgetaucht

Über das LinkedIn-Profil eines ehemaligen Sony Santa Monica-Mitarbeiter wurden konkrete Zahlen zum kommerziellen Abschneiden von "God of War: Ascension" in Umlauf gebracht. Wie oft verkaufte sich Kratos' Abenteuer?

"God of War Ascension" erschien exklusiv für die PS3.

Im Jahr 2013 veröffentlichten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios mit „God of War Ascension“ den mittlerweile vierten Ableger für die Konsolen.

Besonders gut kam das PlayStation 3-exklusive Abenteuer seinerzeit allerdings nicht an. Stattdessen waren viele Fans der „God of War“-Reihe der Ansicht, dass aus der bewährten „God of War“-Formel langsam die Luft raus sei. Auch der Mehrspieler-Modus konnte an dieser Meinung nichts ändern. Über den Lebenslauf eines ehemaligen Angestellten der Sony Santa Monica Studios wurden nun handfeste Zahlen zum kommerziellen Abschneiden von „God of War Ascension“ in Umlauf gebracht.

Mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz generiert

Trotz des durchwachsenen Feedbacks seitens der Spieler entwickelte sich „God of War Ascension“ demnach zu einem kommerziell erfolgreichen Projekt. So geht aus dem LinkedIn-Profil von Chacko Sonny, dem ehemaligen Director of Product Development bei den Sony Santa Monica Studios, hervor, dass sich das letzte PlayStation 3-Abenteuer von Kratos weltweit mehr als drei Millionen Mal verkaufte.

Darüber hinaus ist die Rede davon, dass „God of War: Ascension“ Umsätze in Höhe von 100 Millionen US-Dollar generierte. Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch die Sony Santa Monica Studios zu dem Ganzen äußern wollten, ist allerdings unklar, ob wir es hier mit aktuellen Zahlen zu tun haben.

Möglicherweise verkaufte sich „God of War: Ascension“ unter dem Strich also sogar noch etwas besser, als von Sonny angegeben.

