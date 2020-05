Mafia Definitive Edition: Termin, Screenshots und Details zur Neuauflage

Die "Mafia: Definitive Edition" erscheint im August 2020.

Am heutigen Nachmittag kündigte 2K Games die sogenannte „Mafia Trilogy“ offiziell an. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Sammlung zu tun, die überarbeitete Versionen aller drei „Mafia“-Abenteuer umfasst.

Während 2K Games im Zuge der offiziellen Ankündigung darauf hinwies, dass weitere Details erst in der kommenden Woche folgen werden, lieferte uns der Xbox Store schon heute konkrete Details zur „Mafia: Definitive Edition“. Wie sich dem entsprechenden Produkteintrag entnehmen lässt, wird das Remaster zum ersten „Mafia“ ab dem 27. August 2020 erhältlich sein.

Verschiedene Verbesserungen versprochen

Das erste „Mafia“ verschlägt euch in das Lost Heaven, Illinois der 1930er Jahre. Zur Zeit der Prohibition steigen die Spieler in die Welt des Verbrechens ein. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit der Mafia findet sich der Taxifahrer Tommy Angelo widerwillig in der Welt des organisierten Verbrechens wieder. Nachdem er sich am Anfang nur zögerlich auf die Salieri-Familie einlässt, werden die Verlockungen schon bald zu stark.

Zum Thema: Mafia Trilogy: Remaster-Sammlung mit Teaser-Trailer angekündigt

Wie sich dem Produkteintrag des Weiteren entnehmen lässt, bekommt „Mafia“ im Zuge des Remasters kleinere Verbesserungen spendiert. Ohne den Wurzeln des Originals untreu zu werden, sollen die Story, das Gameplay und die Musik des Klassikers erweitert werden.

Die „Mafia: Definitive Edition“ schaltet zudem Tommys Anzug und Taxi in „Mafia II“ sowie der „Mafia III Definitive Edition“ frei. Anbei die ersten Screenshots zur „Mafia: Definitive Edition“.

