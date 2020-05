PS5: Epic Games von der Konsole begeistert – Lumen in the Land of Nanite voll spielbar

In einem Interview fand Epic Games' Tim Sweeney lobende Worte zur PlayStation 5. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die heute präsentierte "Lumen in the Land of Nanite"-Demo komplett spielbar ist.

Im Laufe des heutigen Nachmittags stellten die Entwickler von Epic Games unter dem Namen „Lumen in the Land of Nanite“ eine Tech-Demo zur Unreal Engine 5 vor, die von der PS5 befeuert wurde.

Wie Epic Games‘ CEO Tim Sweeney ergänzend zur Präsentation klar stellte, handelt es sich bei „Lumen in the Land of Nanite“ um eine Demo, die komplett gespielt werden kann, und nicht etwa um eine vorberechnete Zwischensequenz. „Es handelt sich um eine voll spielbare Demo. Wir haben einen Rekorder an die Rückseite eines PlayStation 5-Dev-Kits angeschlossen und das über HDMI ausgegebene Signal aufgezeichnet. Es war also eine vollständige Live-Demo“, so Sweeney.

Epic Games von der SSD der PS5 begeistert

Darüber hinaus fand Sweeney lobende Worte zur Hardware der PS5 und hob dabei vor allem die schnelle SSD des Systems hervor. „Die Storage-Architektur der PS5 ist allem weit voraus, das derzeit auf dem PC für einen beliebigen Geldbetrag gekauft werden kann. Sie wird dazu beitragen, zukünftige PCs anzutreiben. Der PC-Markt wird dieses Ding sehen und sagen: Oh wow, die SSDs werden das aufholen müssen“, führte Sweeney aus.

Und weiter: „Dadurch werden Arten einer Immersion ermöglicht, von denen wir bisher nur geträumt haben. Die Welt der Ladebildschirme ist vorbei. Die Zeiten, in denen man beim Durchlaufen dieser Spielumgebungen auf Pop-Ups gestoßen ist, sind vorbei. Der daraus resultierende Effekt ist die Fähigkeit, Spiele zu entwickeln, die von Anfang bis Ende über Hunderte von Spielstunden voll und ganz immersiv sind.“

Die PS5 wird genau wie die Xbox Series X im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

