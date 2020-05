Embracer Group: 118 Spiele in Entwicklung, 69 davon noch unangekündigt

Unter dem Schirm der Embracer Group befinden sich unter anderem bei THQ Nordic und Koch Media sowie den angegliederten Entwicklerstudios 118 Spiele in Entwicklung. Mehr als die Hälfte wurden bisher noch nicht angekündigt.

Als Mutterunternehmen der Publisher THQ Nordic und Koch Media sowie der Entwickerstudios Deep Silver, Saber Interactive und Milestone ist die Embracer Group ein gewaltiges Gaming-Unternehmen. Das zeigt sich auch in der Zahl von 118 Spielen, die sich derzeit in den zugehörigen Studios in Entwicklung befinden.

69 unangekündigte Spiele in Arbeit

Unter den 118 Spielen, die derzeit entwickelt werden, sind ganze 69 Titel, die bisher noch nicht angekündigt wurden. Im aktuellen Geschäftsbericht ging der CEO Lars Wingefors etwas ins Detail und sagte (via pushsquare): „Ich glaube wirklich, dass wir eine der aufregendsten Pipelines mit kommenden Spielen der Branche haben, an der über 3.000 Spieleentwickler auf der ganzen Welt beteiligt sind. Mit der Übernahme von Saber Interactive hat die Gruppe derzeit über 118 Spiele in Entwicklung, von denen 69 noch angekündigt werden müssen.“

Zu den nächsten Titeln, die in Kürze veröffentlicht werden, gehören beispielsweise „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ und „Destroy All Humans“, die bereits im Juli erscheinen. Weiterhin sind Highlights wie „BioMutant“, „Dead Island 2“, „Ride 4“ und ein „Gothic“-Remake zu erwarten.

Vor einiger Zeit hat THQ Nordic auch einige altbekannte Spielemarken aufgekauft, die wohl nur darauf warten, wieder ans Tageslicht zu gelangen. Mehr dazu erfahrt ihr in den passenden Meldungen in unserer Themenübersicht.

