Predator Hunting Grounds: DLC mit Arnold Schwarzenegger veröffentlicht

"Predator Hunting Grounds" hat einen ersten DLC erhalten.

Für den asymmetrischen Mehrspieler-Shooter „Predator: Hunting Grounds“ steht der erste DLC zum Download bereit. Er bringt einen durchaus bekannten Charakter in das Spiel. Arnold Schwarzenegger schlüpft in die Rolle von Major Alan “Dutch” Schaefer, in der er bereits 1987 in einem Kinofilm zu sehen war.

Der DLC für „Predator: Hunting Grounds“ setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zunächst einmal bekommen alle Spieler ein kostenloses Update, bei dem sie während des Level-Aufstiegs eine Reihe von Sprachaufnahmen hören. Diese Sprachaufnahmen stammen von Dutch und fassen die Reise der Figur zusammen. Immerhin sind zwischen dem Film aus dem Jahr 1987 und der Handlung im Spiel ganze 38 Jahre vergangen. Letztendlich sollen die Aufnahmen einen Einblick in das Leben von Dutch bieten.

Die vollständigen Inhalte bekommt ihr mit dem kostenpflichtigen DLC-Paket. Darin erlebt ihr Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Dutch. „Dutch durchstreifte seit Jahren die Welt auf der Suche nach Informationen über die Predators. Die Figur wurde mehrmals überarbeitet, um sicherzugehen, dass man ihr die Überlebenskämpfe ansieht“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Mit der kostenpflichtigen Erweiterung erhaltet ihr außerdem einen frühzeitigen Zugriff auf das QR5 und das Messer von Dutch, die später im Juni für alle Spieler kostenlos erhältlich sein werden. Hinzu kommen einige „einzigartige Kommentare von Dutch“, die abgespielt werden, wenn ihr im Feuerteam kämpft.

Weitere DLC-Pakete in den kommenden Monaten

Über das Jahr hinweg möchten euch die Entwickler von „Predator Hunting Grounds“ mit kostenlosen Inhalten und kostenpflichtigen DLC-Paketen bei Laune halten. Die kostenlosen Updates beinhalten beispielsweise neue Waffen, Spielmodi und weitere Inhalte.

Wenn ihr Geld ausgebt, bekommt ihr natürlich mehr: Mit kostenpflichtigen DLC-Paketen gewähren euch die Entwickler einen Zugriff auf weitere themenorientierte Charakter-Pakete, wie die folgende Grafik symbolisiert.

