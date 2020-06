Sega Game Gear Micro: Hosentaschen-Konsole angekündigt

Sega hat mit dem Game Gear Micro zum 60. Geburtstag des Unternehmens eine neue, tragbare Micro-Konsole angekündigt. Bislang wurde die rund 40 Euro teure Hosentasche-Konsole nur für den japanischen Markt angekündigt. Weitere Details zu den vorinstallierten Spielen sowie einen Trailer und einige Bilder findet ihr weiter unten.

In Japan wird der Game Gear Micro am 6. Oktober 2020 in den Handel kommen. Zur Auswahl stehen die vier verschiedenen Farben Rot, Schwarz, Blau und Gelb. Jede Version wird eine unterschiedliche Auswahl an vorinstallierten Spielen mit sich bringen. Zudem soll ein Bundle mit allen vier Versionen angeboten werden, welches zudem das Vergrößerungsglas Big Window Micro beinhaltet.

Game Gear Micro: Versionsübersicht

Schwarze Version Sonic the Hedgehog Out Run Royal Stone Puyo Puyo

Rote Version The G.G. Shinobi Revelations: The Demon Slayer Columns Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

Blaue Version Sonic and Tails Baku Baku Animal Gunstar Heroes Sylvan Tale

Gelbe Version Nazo Puyo Arle no Roux Shining Force Gaiden Shining Force Gaiden: Final Conflict Shining Force: The Sword of Hajya



Die Dimensionen des Game Gear Micro sind mit 80 mm x 43 mm x 20 mm und einem 2,54 cm großen Bildschirm wirklich winzig und für jede Hosentasche geeignet. Immerhin kann der Bildschirm mit dem zusätzlich erhältlichen Vergrößerungszubehör namens Big Window Micro etwas aufgewertet werden.

Mehr: PS5 & Xbox Series X: KI, Physik und mehr – Arkane über die Vorzüge der neuen Konsolen

Ob der Game Gear Micro mit entsprechendem Zubehör auch außerhalb Japans in den Handel kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Der Trailer und die Produktbilder gewähren einen ersten Blick auf die kommende Retro-Mini-Konsole.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Game Gear Micro