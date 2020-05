PS5 & Xbox Series X: KI, Physik und mehr – Arkane über die Vorzüge der neuen Konsolen

Die neuen Konsolen erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

Mit Dinga Bakaba wurde der Game-Director der „Dishonored“-Macher der Arkane Studios in einem Interview nach den Konsolen der neuen Generation befragt.

Wie Bakaba ausführte, freut er sich unter anderem über die kürzeren Ladezeiten, die durch die neuen SSDs ermöglicht werden. Darüber hinaus werden laut dem Game-Director der Arkane Studios weitere Aspekte der Entwicklung von der Hardware der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X profitieren. Darunter die Künstliche Intelligenz der nicht spielbaren Charaktere oder die Physik-Engines.

Next-Generation-Hardware sorgt für ein neues Level an Interaktivität

„Die visuelle Wiedergabetreue ist immer eine schöne Sache“, so Bakaba. „Doch was weiß ich schon? Fragt man mich, dann finde ich Dishonored 2 und Outsider großartig. Wenn ich sie also mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K auf meiner Konsole laufen lassen kann, dann wäre ich schon ziemlich glücklich. Auch das, was über das schnelle Laden gesagt wurde, ist spannend. Die Downtimes während des Spielens zu minimieren, das ist wirklich schön. Wenn ich mich für so etwas wie eine offene Welt entscheide, wäre das Streaming wirklich schön, wenn es so schnell ist wie das, was wir gesehen haben.“

Und weiter: „KI, Physiksimulation; da gibt es eine Menge Sachen, die man machen kann, wenn man einen Titel für diese Systeme entwickelt. Es wird natürlich eine dritte Generation geben, wie bei allen Generationen von Spielen. Es wird eine erste Generation geben, mit der angefangen wird, die Technologien zu erforschen. Aber wenn wir weit in diese Generation hineinkommen, wird es für uns ziemlich aufregend sein. KI, Physik, all diese Dinge, die die Interaktivität unserer Spiele definitiv sehr fördern.“

Die Xbox Series X und die PS5 werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

