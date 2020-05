PS5: Großes Enthüllungs-Event offenbar in der nächsten Woche

Könnten uns schon in der kommenden Woche handfeste Details zur PS5 und den Spielen der Next-Generation-Konsole in Haus stehen? Aktuelle Gerüchte sprechen von einem großen Enthüllungs-Event, das in wenigen Tagen stattfindet.

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Nach wie vor ist leider unklar, wann und zu welchem Preis die PS5 im Endeffekt ins Rennen geschickt werden soll. Auch Details zum Launch-Line-Up sowie eine Präsentation des Designs lassen weiter auf sich warten.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment am 4. Juni 2020 Nägel mit Köpfen machen und ein großes Enthüllungs-Event abhalten wird. Untermauert werden die Gerüchte von einem aktuellen Artikel aus dem Hause Bloomberg. Auch hier ist von einem großen Digital-Event in der nächsten Woche die Rede. Genauer gesagt am Mittwoch, den 3. Juni 2020.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Dies sollen mehrere Quellen, die mit der aktuellen Entwicklung bei Sony Interactive Entertainment vertraut sind, gegenüber Bloomberg bestätigt haben. Aufgrund der Corona-Krise, dem Umzug in das Home-Office und den damit verbundenen Herausforderungen bleibt laut Bloomberg allerdings abzuwarten, ob es wirklich beim 3. Juni 2020 bleibt. Denkbar wäre demnach auch, dass das besagte Online-Event auf einen späteren Termin verschoben wird.

Wie Jeff Grubb von Venturebeat ergänzte, wird der Fokus des Events möglicherweise auf den Spielen und den technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 liegen. „Das Unternehmen könnte den Preis zurückhalten und diesen zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen. Der Preis für die PS5 unterliegt nach wie vor besonderen Schwankungen. Sony möchte zu einem wettbewerbsfähigen Preis auf den Markt kommen, möchte aber auch keinen Verlust an Hardware hinnehmen“, so Grubb.

Da sich Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um die Enthüllung der PS5 in der nächsten Woche auf Nachfrage nicht äußern wollte, sollten die Berichte von Bloomberg und Venturebeat zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Fest steht bisher, dass die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird.

Sollten sich weitere Details zum Enthüllungs-Event der PS5 ergeben, bringen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand der Dinge.

