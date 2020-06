The Last of Us Part 2: Bewertet die Story erst, wenn ihr es gespielt habt, so Naughty Dog

In den vergangenen Wochen geisterten unschöne Story-Spoiler zu "The Last of Us: Part 2" durch das Netz. Laut den Entwicklern von Naughty Dog sollten wir uns von diesen allerdings nicht verunsichern lassen und die Geschichte von Ellies Abenteuer selbst erleben.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Zum Leidwesen der Spieler und Entwickler tauchte vor wenigen Wochen ein Leak mit unschönen Story-Spoilern zu „The Last of Us: Part 2“ auf.

Wie Director Neil Druckman im Gespräch mit Eurogamer einräumte, war natürlich auch er von dem Leak enttäuscht. Gleichzeitig warnte Druckman davor, sich von Spoilern und möglichen Fake-Spoilern verunsichern zu lassen. Und auch Spieler, die Opfer von Spoilern wurden, sollen sich nicht vorschnell eine Meinung zur Geschichte bilden. Stattdessen ruft Druckman die Spieler dazu auf, „The Last of Us: Part 2“ zunächst selbst zu spielen.

Das Ende wurde bisher nicht geleakt

„Es gibt all diese Theorien darüber, wie das Ende aussieht. Aber das Ende wurde nicht geleakt. Man weiß nicht, wie das alles zusammengeführt wird. Es gibt so viele falsche Dinge da draußen. Wir möchten nicht hingegen und es korrigieren, weil es das Spiel in gewisser Weise spoilern würde“, so Druckman. „Nichts ist vergleichbar damit, Ellie zu sein und diese Momente zu spüren.“

„Nicht nur in den Zwischensequenzen, sondern auch im Gameplay, in Gesprächen, in der Musik und der emotionalen Art, die auf dich wirkt. Und die Geschichte wurde so konstruiert, dass es wirklich nicht um Drehungen und Wendungen geht. Es geht darum, langsam die Kurbel zu drehen und die Spannung bei den Entscheidungen der Charaktere zu spüren.“

„Also okay, es ist scheiße“, führte Druckman zum Leak aus. „Aber wir wissen, sobald die Leute es in den Händen halten, werden sie verstehen, um was es uns ging. Egal ob sie es [den Leak] gesehen haben oder nicht. Und das ist das, was uns zuversichtlich stimmt.“

„The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4 veröffentlicht.

