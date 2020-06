The Last of Us Part 2: Durchspielen laut Naughty Dog eine „emotionale Herausforderung“

Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern von Naughty Dog bei "The Last of Us: Part 2" zu keinem Zeitpunkt darum, den Spielern ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ganz im Gegenteil: Das Durchspielen soll zu einer "emotionalen Herausforderung" werden.

In zwei Wochen wird Naughty Dogs ambitioniertes Rache-Epos „The Last of Us: Part 2“ endlich das Licht der Welt erblicken.

Im Gespräch mit den Kollegen von Eurogamer blickte Creative-Director Neil Druckmann noch einmal auf die Arbeiten an „The Last of Us: Part 2“ zurück und sprach unter anderem über die Ziele, die die Macher von Naughty Dog mit ihrem neuen Projekt verfolgen. Wie es heißt, ging es den Entwicklern zu keinem Zeitpunkt darum, den Spielern eine schöne Zeit zu bescheren. Stattdessen soll „The Last of Us: Part 2“ beim Spieler „von Anfang an bestimmte Gefühle auslösen“.

Es warten harte und dunkle Momente auf die Spieler

„Wir können es den Menschen endlich in die Hand geben“, so Druckmann. „Sie können die spannende Reise erleben, die wir für Ellie geplant haben, und herausfinden, wie sich diese Ereignisse auf sie auswirken – die Höhen und Tiefen dieser Reise. Es gibt die schönen süßen Momente und diese dunklen, harten Momente, die sie beschäftigen.“

Und weiter: „Und wir wollten, dass es eine Herausforderung ist oder? Ja, es gibt Spiele, die nur ein Komfortessen sind. Doch das hier ist keines dieser Spiele. Es gibt Momente im Spiel, die Komfortessen sind, und es gibt Momente, die emotional wirklich herausfordernd zu spielen sind. Das ist Teil des Designs.“

„The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlaytStation 4 veröffentlicht.

