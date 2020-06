The Last of Us Part 2: Details zum variablen Schwierigkeitsgrad und der verbesserten KI

Kurz vor dem Release von "The Last of Us: Part 2" nannten die Entwickler von Naughty Dog weitere Details zu ihrem neuesten Projekt. Dieses Mal dreht sich alles um die verbesserte künstliche Intelligenz und den variablen Schwierigkeitsgrad.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

In knapp zwei Wochen wird Naughty Dogs potenzielles Rache-Epos „The Last of Us: Part 2“ endlich das Licht der Welt erblicken.

Kurz vor dem offiziellen Release nannte das Studio weitere Details zu seinem neuen Projekt und bestätigte unter anderem, dass die Spieler nicht auf klassische Schwierigkeitsgrade wie „Leicht“, „Mittel“ oder „Schwer“ zurückgreifen müssen. Stattdessen bietet „The Last of Us: Part 2“ einen variablen Schwierigkeitsgrad. Dieser ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Parameter wie den erlittenen Schaden, die Häufigkeit von Ressourcen oder die Wahrnehmungsfähigkeit der Gegner unabhängig voneinander anzupassen.

KI legte gegenüber dem ersten Teil spürbar zu

Weiter hieß es, dass die künstliche Intelligenz im direkten Vergleich mit dem ersten Teil spürbar verbessert wurde. Co-Director Anthony Newman dazu: „In The Last of Us 2 haben wir diesen Mittelweg eingeführt, mit dem die Tatsache gewürdigt wird, dass jemand, der gesehen hat, wie sein Freund vor seinen Augen mit einem Pfeil getötet wurde, natürlich alarmiert wird und weiß, dass jemand dies getan hat. Aber sie werden nicht genau wissen, woher es kam.

Und weiter: „Es gibt diesen Mittelweg des ‚vagen Bewusstseins‘. Wenn Sie also das Spiel spielen, werden Sie Feinde Sachen wie ‚Ich denke, es kam von dort drüben‘ sagen hören. Sie sind sich hinsichtlich des Standorts zwar unsicher, haben aber eine Vorstellung davon, wo man sich befinden könnte. Wenn Sie in Last of Us 1 jemanden mit einer leisen Waffe wie Pfeil und Bogen getötet haben, sind Sie davon ausgegangen, dass niemand weiß, wo Sie sich befinden.“

„Aber wenn jemand seinen Freund sterben sah, nannten wir es ‚Zeuge einer stillen Tötung‘ – wenn er Zeuge einer ’stillen Tötung‘ wurde, wusste er in Last of Us 1 sofort, wo Sie sich befinden. Das liegt daran, dass wir in diesem Spiel nur zwei Zustände hatten. Die Feinde wussten entweder nicht, wo Sie sich befanden, oder sie wussten genau, wo Sie sich befanden“, führte Newman aus.

„The Last of Us: Part 2“ wird ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich sein.

