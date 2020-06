The Last of Us Part 2: Atmosphärischer TV-Spot zum nahenden Launch

In weniger als drei Wochen erblickt "The Last of Us: Part 2" endlich das Licht der Welt. Zur Einstimmung auf das vor euch liegende Abenteuer steht ab sofort der erste TV-Spot bereit.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Nach einer weiteren Verschiebung wird „The Last of Us: Part 2“, der nächste große Titel aus dem Hause Naughty Dog, in weniger als drei Wochen endlich erscheinen.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog den ersten TV-Spot zu „The Last of Us: Part 2“ bereit. Dieser fällt recht atmosphärisch aus und steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit. „The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Nachfolger auch auf der PS5 spielbar

Wie kürzlich von offizieller Seite bestätigt wurde, unterstützt „The Last of Us: Part 2“ die Abwärtskompatibilität der PS5 und kann somit auch auf der PlayStation der neuen Generation gespielt werden, die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in die Regale der Händler findet. Die Handlung von „The Last of Us: Part 2“ setzt ein paar Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und verspricht laut Naughty Dog eine spannende Geschichte von Rache und Leid.

„Begleite Ellie auf ihrer Reise durch atemberaubende Gebirge, immergrüne Wälder und die verwucherten Ruinen von Seattle. Dabei triffst du auf neue Gruppen von Überlebenden, ungewohnte und heimtückische Umgebungen sowie grausame Weiterentwicklungen der Infizierten. Der neue Titel von Naughty Dog erweckt die tödlichen Charaktere und die gefährliche Welt durch erschreckend realistische und liebevolle Details zum Leben“, heißt es hierzu.

