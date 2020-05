The Last of Us Part 2: Grafik legte in den letzten zweieinhalb Jahren noch einmal zu

Im Laufe des gestrigen Abends bedachte uns Naughty Dog mit einem umfangreichen neuen Gameplay-Video zu "The Last of Us: Part 2". Wie sich einem Direktvergleich entnehmen lässt, legte die Grafik des PlayStation 4-Exklusiv-Titels in den vergangenen zwei Jahren noch einmal zu.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Zusammen mit dem ebenfalls in den kommenden Wochen erscheinenden „Ghost of Tsushima“ dürfte „The Last of Us: Part 2“ einen beeindruckenden Schlussstrich unter die erfolgreiche PlayStation 4-Ära ziehen.

Im Laufe des gestrigen Abends bedachten uns Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler von Naughty Dog mit einer umfangreichen Gameplay-Präsentation, die uns einen ausführlichen Blick auf „The Last of Us: Part 2“ ermöglichte. Im Rahmen des besagten Videos wurden uns nicht nur frische Details zur spielerischen Umsetzung des ambitionierten Exklusiv-Titels geliefert.

Bildvergleich zeigt die verbesserte Grafik

Darüber hinaus hatten technisch versierte Nutzer die Möglichkeit, der grafischen Umsetzung von „The Last of Us: Part 2“ auf den Zahn zu fühlen. Wie sich entsprechenden Direktvergleichen entnehmen lässt, legte die ohnehin schon beeindruckende Grafik des Action-Adventures in den vergangenen zweieinhalb Jahren weiter zu. Ein entsprechender Vergleich, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben, zeigt den Charakter Lev.

Auf der rechten Seite ist der „The Last of Us: Part 2“-Build zu sehen, der auf der Paris Games Week 2017 präsentiert wurde. Auf der linken Seite hingegen wartet Levs Charaktermodell aus dem gestrigen Video. Relativ schnell fällt auf, dass der aktuelle Build von „The Last of Us: Part 2“ mit deutlich mehr Details und auch realistischeren Regeneffekten punktet. Sogar einzelne Poren und knackigere Schatten sind zu sehen.

Ein Grafik-Upgrade, das die Vorfreude auf den finalen Release von „The Last of Us: Part 2“ weiter befeuern dürfte. Hierzulande erscheint der neue PS4-Exklusiv-Titel von Naughty Dog am 19. Juni 2020.

WOW!! This is a comparison between the trailer at the Paris Games Week 2017 VS The last build. It is an upgrade, @Ubisoft learn from Naughty Dog! Latest build (left) PGW 2017 (right) pic.twitter.com/M2Ca7dqQQa — Another Ellie-D 🔴 (@JustAnLED) May 27, 2020

