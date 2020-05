The Last of Us Part 2: Details und Gameplay aus der State of Play-Show

"The Last of Us Part 2" nähert sich der Veröffentlichung. Zunächst könnt ihr euch ein neues Video anschauen, das komplett neue Gameplay-Szenen umfasst. Auch verrät der Director Neil Druckmann darin einige Details zum neuen Naughty Dog-Abenteuer.

Ellie ist im neuen Spiel ein wenig älter als noch im ersten Teil. Mehrere Jahre liegen zwischen ihren Abenteuern.

Im Rahmen der gestrigen State of Play-Show wurde unter anderem neues Gameplay-Material aus dem kommenden „The Last of Us Part 2“ präsentiert. Falls ihr den Stream verpasst habt, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen nochmals eine Aufzeichnung anschauen.

In der rund 25 Minuten langen Ausgabe plauderte der Director Neil Druckmann über sein neustes Werk und ging etwas näher auf einige Aspekte ein. Zunächst betonte er ein weiteres Mal, dass „The Last of Us Part 2“ mehrere Jahre nach dem ersten Teil spielt und die Protagonistin inzwischen 19 Jahre alt ist. Zusammen mit Joel, der im ersten Teil die Hauptfigur spielte, ließ sie sich mit anderen Überlebenden in einer kleinen Siedlung namens Jackson nieder. Joel und Ellie leben getrennt voneinander.

Besucht Seattle: Ebenfalls bekannt war bereits, dass sich Ellie im Spielverlauf auf einen Rachefeldzug begibt, der von einem traumatischen Erlebnis ausgelöst wird. Ein Großteil von „The Last of Us Part 2“ spielt in der ehemaligen Quarantänezone Seattle. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, das aufgrund zweier konkurrierender Fraktionen in eine Kriegslandschaft verwandelt wurde.

Ihr streift durch Gebiete mit Hochhäusern, besucht Häfen und genießt verschiedene Jahreszeiten, die aus den Locations recht unterschiedlich wirkende Gebiete machen. Letztendlich könnt ihr neue Regionen erkunden, die im ersten Teil nicht auftauchten. Und dank der vorgenommenen Verbesserungen soll es „beispiellose Details“ geben.

Laut Naughty Dog erwartet euch mit „The Last of Us Part 2“ ein offeneres und größeres Spiel als es noch beim ersten Teil der Fall war. Die Fortbewegung erfolgt mit den eigenen Beinen, auf einem Pferd und auch auf Booten.

Die Gegner in The Last of Us Part 2

Im neuen Naughty Dog-Spiel bekommt ihr es mit mehreren Fraktionen bzw. Gegnern zu tun, die recht unterschiedliche Ziele verfolgen. Dazu zählen:

Washington Liberation Front (WLF): Es ist eine Miliz- und Widerstandsgruppe bestehend aus Söldnern, die als sehr gut ausgebildet gelten. Sie haben einen Großteil von Seattle besetzt und stellen für Eindringlinge eine tödliche Gefahr dar. Behilflich sind dabei Waffen in Militärqualität.

Es ist eine Miliz- und Widerstandsgruppe bestehend aus Söldnern, die als sehr gut ausgebildet gelten. Sie haben einen Großteil von Seattle besetzt und stellen für Eindringlinge eine tödliche Gefahr dar. Behilflich sind dabei Waffen in Militärqualität. Scars: Bei dieser Fraktion handelt es sich um religiöse Fanatiker, die auf Stealth-Taktiken setzen. Sie agieren nicht selten aus dem Hinterhalt heraus – beispielsweise mit Pfeil und Bogen.

Bei dieser Fraktion handelt es sich um religiöse Fanatiker, die auf Stealth-Taktiken setzen. Sie agieren nicht selten aus dem Hinterhalt heraus – beispielsweise mit Pfeil und Bogen. Infizierte: Natürlich trefft ihr in „The Last of Us Part 2“ wieder auf Runner, Clicker, Stalker und Bloater. Hinzu kommen im neuen Teil schwer gepanzerte Shambler und Gegner, die bislang nicht vorgestellt wurden.

In „The Last of Us Part 2“ trefft ihr auf verschiedene Gameplay-Elemente. Ihr könnt klettern und Seile benutzen, per Knopfdruck ausweichen und die Flucht antreten, um beispielsweise hinter einer Deckung eine neue Strategie auszuarbeiten. Dabei ist zu beachten, dass euch die Hunde im Spiel erschnüffeln können, sofern sie sich nah genug aufhalten.

Mit dem neuen Werkbank-System könnt ihr Waffen verbessern und sie beispielsweise mit einem Zielfernrohr versehen. Und gefundene Materialien sind euch dank des Crafting-Systems behilflich, neue Hilfsmittel zu bauen, darunter Minen und Schalldämpfer. Menschliche NPCs können euch dabei helfen, die Gegner zu besiegen. Sie agieren dabei in der Regel selbstständig.

Ihr könnt im Gras liegen, seid aber nicht vollständig versteckt.

Ihr könnt Fensterscheiben zerstören.

Ihr könnt lebende Feinde als Schilde verwenden.

Gameplay-Aufzeichnung im Video

Nachfolgend startet ihr die Aufzeichnung der neuen Präsentation von „The Last of Us Part 2“. Gegen Ende des Clips seht ihr eine komplett neue Gameplay-Sequenz, in der sich Ellie auf die Suche nach einer Frau namens Nora begibt. Dabei nähert sie sich durch ein Sumpfgebiet einem Krankenhaus und muss sich mit WLF-Kämpfern auseinandersetzen. Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald: „The Last of Us Part 2“ kommt Mitte Juni in den Handel.

